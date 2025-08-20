Deviza
Fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni

Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját be kell vonni a tárgyalásokba.
VG
2025.08.20, 17:20
Frissítve: 2025.08.20, 17:36

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna biztonsági garanciáiról nem lehet tárgyalni Oroszország részvétele nélkül. „Komolyan venni a biztonsági kérdéseket Oroszország nélkül zsákutca” – idézte a tárcavezetőt a The Kyiv Independent.

Szergej Lavrov oroszország
Oroszország figyelmeztetett: nélkülük védőhálót adni Ukrajnának csak bajhoz vezet / Fotó: AFP

Lavrov szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kína egyenlő biztonsági garanciákat adhatna Ukrajnának, de ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva is szerepet kapjon.

„Ami azokat a jelentéseket illeti, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország kollektív biztonsági garanciák kidolgozását tervezi, mi támogatjuk, hogy ezek valóban megbízhatóak legyenek” – mondta Lavrov.

A miniszter szerint bármilyen megállapodásnak a 2022-es isztambuli tárgyalások során vázolt keretekre kellene épülnie, amelyek azonban nem vezettek békemegállapodáshoz.

„Delegációnk akkor beleegyezett, hogy olyan biztonsági garanciákon dolgozzunk, amelyekbe bevonják az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját – Oroszországot, Kínát, az Egyesült Államokat, Franciaországot és az Egyesült Királyságot. Németországot és Törökországot is megemlítettük, valamint másokat, akik érdeklődhetnek a csoporthoz való csatlakozás iránt.”

Az európai vezetők a napokban gyorsították fel az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kidolgozását egy esetleges tűzszünet után. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kötelező érvényű biztosítékokat követel a szövetségesektől, hogy megakadályozzák Oroszország újabb invázióját.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elmondta, hogy a garanciák nem jelentenének a NATO-tagságot, hanem egy erős ukrán hadseregen alapulnának, amelyet egy „vállalkozó kedvű koalíció” kötelezettségvállalásai támogatnak, több mint harminc ország részvételével. Az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák csomagját akár már ezen a héten véglegesíthetik.

Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy légi támogatást nyújthat a garanciák részeként, de kizárta amerikai szárazföldi csapatok bevetését.

Trump fontos embere mondta el, milyen garanciára számíthat Ukrajna, és miért léptek egyből a békekötés tervének útjára Putyinnal

Steve Witkoff, Trump különmegbízottja szerint az USA és Oroszország megállapodott az ukrajnai biztonsági ígéretekről, és olyan jól haladt a tárgyalás Trump és Putyin között, hogy eltekintettek egy esetleges tűszüneti megállapodástól, és egyből a békekötésre koncentráltak.

