Szexuális zaklatás: százmilliót kell Diddynek kifizetnie, mert nem ment el a bíróságra

Hihetetlen összeget, 100 millió dollárt (több mint 35 milliárd forint) nyert egy férfi Sean Diddy Combstól, akit szexuális zaklatással vádolt, miután a rapper-üzletember nem vitatta a vádakat egy michigani bíróságon. Az 51 éves Derrick Lee Cardello-Smith által megfogalmazott vádak szerint a híresség akkor inzultálta, amikor Detroit közelében dolgozott a vendéglátóiparban. A férfi állítása szerint Combs bedrogozta és szexuálisan zaklatta egy detroiti buliban – írja a The Guardian.

Egyre nagyobb bajban van Diddy / Fotó: AFP

A jelenleg börtönben lévő Cardello-Smith végül úgy döntött, hogy beperli Sean Diddy Combst,

a férfi szerint a rapper 2,3 millió dollárt ajánlott fel neki, ha ejti az ügyet.

A felperes elmondta azt is, hogy a sztár közölte vele, nem fogja elismerni állításait a bíróságon, így Cardello-Smith visszautasította az ajánlatot.

Nem érte meg kihagyni a tárgyalást

Miután azonban Combs nem jelent meg egy hétfői, virtuális tárgyaláson, a bíró 100 millió dollárt ítélt meg Cardello-Smith számára, aki egyébként maga is több szexuális bűncselekmény után került a rácsok mögé. A férfi a börtönben büntető és polgári jogot is tanult, és számos eljárást indított büntetése alatt. Ezekben a leghíresebb vádlott Sean Combs, de

egy másik ügyben vádolja a detroiti római katolikus érsekséget, annak két papját és egy világi alkalmazottját is, akik 1979-ben, hétéves korában és 1993-ban zaklatták.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a hiphopmogul az elmúlt időszakban a botrányai miatt került be a sajtóba: szövetségi nyomozók szállták meg Los Angeles-i és miami otthonát, miután többen emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással vádolták meg. Tavaly robbant a botrány azzal a hírrel, hogy több nő is erőszakkal vádolta meg P. Diddyt, egy nő pedig azzal fordult a bírósághoz, hogy 17 éves korában csoportos erőszak áldozata lett, az elkövetők között az előadót is nevesítette.

Eleinte Combs tagadta a vádakat, és azt ígérte, harcolni fog ellenük, ám májusban a CNN szállodai biztonsági kamerák felvételeit szerezte meg és publikálta, amelyeken az látható, hogy 2016-ban veri akkori barátnőjét, Cassie Venturát, aki nemi erőszak és súlyos testi sértés miatt indított pert a sztár ellen. Az eljárást végül peren kívüli egyezséggel zárták le a felek.