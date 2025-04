Iráni kikötői robbanás: már legalább 25-re nőtt a halálos áldozatok száma

Már legalább 25 halottja és 800 sérültje van a szombaton történt iráni kikötői robbanásnak – jelentette a BBC. Ahogy korábban arról a Világgazdaság is beszámolt, hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász kikötőjében. A balesetben a fontos logisztikai központnak számító Sahíd Radzsí nevű kikötő területén tárolt konténerek robbanhattak fel.

A kikötő az Iránba irányuló konténerszállítmányok fő kirakodó pontja, emellett olajtartályokkal és egyéb petrolkémiai létesítményekkel is rendelkezik.

Több tűzveszélyes anyag is okozhatta az iráni kikötői robbanást

A BBC legfrissebb jelentése szerint legalább 25 ember meghalt és 800-an megsérültek a szombati balesetben. A robbanás kitörte a közeli épületek ablakait, több épületnek leszakította a tetejét, és járműveket is megrongált. A lakosok arról számoltak be, hogy akár 50 kilométerre a helyszíntől is érezték a robbanás hatását. Az állami média jelentése szerint hat ember nyom nélkül tűnt el.

Az egész raktár tele volt füsttel, porral és hamuval. Nem emlékszem, hogy az asztal alá menekültem-e, vagy odadobott a robbanás

– mondta az iráni állami tévének egy a környéken tartózkodó személy. A légi felvételek szerint legalább három terület lángokban áll, az iráni belügyminiszter pedig később megerősítette, hogy a tűz egyik konténerről a másikra terjed. A régió iskoláit és irodáit vasárnap zárva kell tartani.

Az Ambrey Intelligence nevű tanácsadó cég szakvéleménye szerint a tűz egy iráni ballisztikus rakétákhoz szánt szilárdtüzelőanyag-szállítmány helytelen kezelésének a következménye. Hozzátették: tudomásuk van arról, hogy egy iráni lobogó alatt közlekedő hajó 2025 márciusában nátrium-perklorát rakétaüzemanyag-szállítmányt rakodott ki a kikötőben. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy két hajó Kínából szállított üzemanyagot Iránba.

Az állami média szemtanúkat idézett, akik szerint a robbanás egy tűz kitörése után történt, és átterjedt a gyúlékony anyagokat tároló, lezáratlan konténerekre. A vámtisztek később az iráni állami tévé által közölt közleményt adtak ki, amely szerint

a robbanást valószínűleg egy veszélyesanyag- és vegyianyag-raktárban keletkezett tűz okozta.

Egy későbbi frissítésben az Ambrey Intelligence idézte az iráni nemzeti katasztrófavédelmi szervezetet, amely szerint a tisztviselők korábban figyelmeztették a kikötőt a vegyi anyagok biztonságos tárolására.