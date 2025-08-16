Kiderült, hol éri meg jobban tankolni, Horvátországban vagy Magyarországon?

Nemrég hozták nyilvánosságra a következő napokra vonatkozó áraikat a kereskedők. A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyar.

A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyarok / Fotó: NurPhoto via AFP

A hatósági árak júliusi eltörlése ellenére a dízel és a benzin még mindig kedvezőbb áron kapható a horvát kutakon, mint Magyarországon.

Egy liter gázolaj ára jelenleg 1,34 és 1,36 euró között van, vagyis körülbelül 530 forint.

A benzin literje pedig 1,43 és 1,44 euró, átszámítva 560 forint körül mozog.

Azok is jobban járnak a horvátországi tankolással, akik gázüzemű autóval indulnak útnak. Az LPG literjét ugyanis a horvát kutakon már 0,74 euróért, azaz mintegy 290 forintért is lehet találni.

Az árak az autópályák mentén némileg eltérhetnek, ráadásul a sztrádákon található kutakon sok esetben csak prémium-üzemanyagot lehet tankolni, ezért érdemes odafigyelni. Ha viszont közúton tankolunk, akkor

egy átlagos tankolás, az autó típusától függően, akár 2-3 ezer forint megtakarítást is jelenthet.

Horvátországi üzemanyagárak: az állam már nem avatkozik be

A horvát kormány 2022-ben vezetett be árrésstopot az üzemanyagokra, és az iparágat terhelő adókat is csökkentette. Július közepén azonban eltörölték a korlátozásokat, így már a piac határozza meg az árakat. Egyedül a dízelre vonatkozó alacsonyabb jövedéki adót hagyták meg. A kormány ugyanakkor megígérte, hogy ha indokolatlan áremelést tapasztalnak a kutakon, ismét beavatkoznak az árak alakulásába.