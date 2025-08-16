Kiderült, hol éri meg jobban tankolni, Horvátországban vagy Magyarországon?

Nemrég hozták nyilvánosságra a következő napokra vonatkozó áraikat a kereskedők. A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyar.
A hatósági árak júliusi eltörlése ellenére a dízel és a benzin még mindig kedvezőbb áron kapható a horvát kutakon, mint Magyarországon.
Azok is jobban járnak a horvátországi tankolással, akik gázüzemű autóval indulnak útnak. Az LPG literjét ugyanis a horvát kutakon már 0,74 euróért, azaz mintegy 290 forintért is lehet találni.
Az árak az autópályák mentén némileg eltérhetnek, ráadásul a sztrádákon található kutakon sok esetben csak prémium-üzemanyagot lehet tankolni, ezért érdemes odafigyelni. Ha viszont közúton tankolunk, akkor
egy átlagos tankolás, az autó típusától függően, akár 2-3 ezer forint megtakarítást is jelenthet.
A horvát kormány 2022-ben vezetett be árrésstopot az üzemanyagokra, és az iparágat terhelő adókat is csökkentette. Július közepén azonban eltörölték a korlátozásokat, így már a piac határozza meg az árakat. Egyedül a dízelre vonatkozó alacsonyabb jövedéki adót hagyták meg. A kormány ugyanakkor megígérte, hogy ha indokolatlan áremelést tapasztalnak a kutakon, ismét beavatkoznak az árak alakulásába.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.