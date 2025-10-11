A netes pénzügyi tanácsadások titkai, amelyeket senki sem árul el

Nagyon népszerű a közösségi médián keresztül mindenféle életvezetési, magánéletbeli és pénzügyi tanácsadásokat tartani, és sokan ebbe szinte vakon bele is ugranak. A digitális világban igazi művészet megtalálni a kritikus gondolkodás és a bizalom egyensúlyát.

Az online pénzügyi tanácsadás veszélyei / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Garanciális gazdagság, ami nem létezik

A garancia szó használata nagyon veszélyes a pénzügyi tanácsadás világában, mert egy befektetés természeténél fogva nem lehet teljesen kockázatmentes.

Ha valaki szinte hihetetlen hasznot ígér nagyon rövid idő alatt, az figyelmeztető jel, mert ilyen ajánlatok a valóságban gyakran csalóktól és túlzottan kockázatos termékek részéről érkeznek.

Sajnos ebben az esetben ilyen tényleg csak a filmekben létezik.

Magyarországon is lehet konkrét példákat találni a félrevezető tanácsadásra. Egy esetben jelenleg is büntetőeljárás zajlik az érintettek ellen, így a céget nem nevezzük meg. A vállalat vezetői „Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” szlogennel vezethettek meg 2500 embert. Egy károsult úgy nyilatkozott, hogy „nekem 400 millió forintom kellene hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott”. Jelenleg a gyanúsítottak közül három nő nyomkövető viselése mellett hagyhatta el a börtönt, hogy szabadlábon védekezzen.

Fontos kiemelni, hogy

Magyarországon a garancia vállalása a befektetéseknél szigorúan szabályozott.

Az engedély nélküli pénzügyi termékek garanciális kínálása ebben az esetben jogszabályba ütközhet, például a fogyasztóvédelem vagy a pénzügyi felügyelet intézkedéseivel, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat. Azt se felejtsük el, hogy ez etikai szempontból is megkérdőjelezhető – erről a Fogyasztóvédelemi kisokosban olvashatunk részletesebben.

Csomagban többet kaphatok a pénzügyi tanácsadáson?

A közösségimédia-platformokon sűrűn találkozhatunk pénzügyi tanácsadási csomagokkal, amelyek arról szólnak, hogy az árusító csomagban kínál hozzáférést egy-egy tananyaghoz, tanácsadáshoz vagy akár befektetési lehetőséghez is. Sokan hoznak létre saját „pénzügyi” vállalkozást, mert könnyű online munkának tűnik, és az említett csomagokat könnyű eladni a különböző platformokon keresztül. Sok esetben a vállalkozó szellemű, otthon képzett gazdasági szakértők nem rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel vagy megfelelő engedéllyel. Lehetséges, hogy a konyhai MBA-diplomás (Master of Business Administration) pénzügyi guru nem rossz szándékkal dolgozik, csupán hiányos tudása miatt többet veszít, mint nyer.