Szédületes rali jöhet még a hazai tőzsdén, ha megszületik a tűzszünet Ukrajnában

Bomba éve van a pesti tőzsdének, de a futamból nem minden blue chip vette ki a részét: míg az OTP 50 százalékot ralizott, addig a Richter szinte el sem tudott mozdulni a rajtvonalról. Mekkora lökést adhat az OTP-nek egy esetleges ukrajnai tűzszünet, miért lenne felemás hatása ugyanennek a Mol árfolyamára, és az amerikai gyógyszerárcsökkentési program eredményét látva mennyire volt jogos a Richter árfolyamával kapcsolatos félelem a BÉT-en?

A podcast vendége: Nagy András , az Erste részvényelemzője