Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Arbitrázs
befektetés
részvény
Arbitrázs
OTP
BÉT
Mol

Szédületes rali jöhet még a hazai tőzsdén, ha megszületik a tűzszünet Ukrajnában

Bomba éve van a pesti tőzsdének, de a futamból nem minden blue chip vette ki a részét: míg az OTP 50 százalékot ralizott, addig a Richter szinte el sem tudott mozdulni a rajtvonalról. Mekkora lökést adhat az OTP-nek egy esetleges ukrajnai tűzszünet, miért lenne felemás hatása ugyanennek a Mol árfolyamára, és az amerikai gyógyszerárcsökkentési program eredményét látva mennyire volt jogos a Richter árfolyamával kapcsolatos félelem a BÉT-en?
A podcast vendége: Nagy András, az Erste részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.28, 17:59

Hatalmas menetelésen van túl a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az idén, a friss, 110 ezer pontos csúcsok azonban nem feltétlen kell, hogy a végét jelentsék a menetnek, egy potenciális ukrajnai béke ugyanis látványos lökést adhatna az OTP és a Mol árfolyama számára is. Igaz, utóbbi papír esetében nem csak és egyöntetűen pozitív hatása lenne a geopolitikailag pozitív fejleményeknek – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Nagy András, az Erste részvényelemzője, akivel a Richter amerikai gyógyszerárcsökkentési programjának kihirdetését követő árbevétel-alakulásáról, az OTP orosz diszkontjáról, a Mol szélsőséges árfolyammozgásairól, valamint a Magyar Telekom részvényének gyengélkedéséről is beszélgettünk.

 

Szárnyal a BÉT, de nem minden blue chip örülhet

A beszélgetés során szó esett:

  • a 110 ezer pontig ralizó BUX-ról, és a rali potenciális folytatásáról (01:20-04:00),
  • a lehetséges ukrajnai béke OTP-részvényekre gyakorolt hatásáról és a bankpapír kilátásairól a szédületes rali után (04:20-09:40),
  • a Mol részvényének iránykereséséről, az ukrán béke kihatásairól, és az Erste céláráról (10:00-22:40),
  • a Richter papírjainak szenvedéséről, a friss amerikai gyógyszerárcsökkentési program eredményének hatásáról, és arról, benne lehet-e még egy nagy hajrá az árfolyamban (23:00-28:00), 
  • valamint a Magyar Telekom kilátásairól és az árfolyam jókora korrekciójáról is (28:20-30:30).

Podcastok

