Szédületes rali jöhet még a hazai tőzsdén, ha megszületik a tűzszünet Ukrajnában
Hatalmas menetelésen van túl a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az idén, a friss, 110 ezer pontos csúcsok azonban nem feltétlen kell, hogy a végét jelentsék a menetnek, egy potenciális ukrajnai béke ugyanis látványos lökést adhatna az OTP és a Mol árfolyama számára is. Igaz, utóbbi papír esetében nem csak és egyöntetűen pozitív hatása lenne a geopolitikailag pozitív fejleményeknek – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Nagy András, az Erste részvényelemzője, akivel a Richter amerikai gyógyszerárcsökkentési programjának kihirdetését követő árbevétel-alakulásáról, az OTP orosz diszkontjáról, a Mol szélsőséges árfolyammozgásairól, valamint a Magyar Telekom részvényének gyengélkedéséről is beszélgettünk.
Szárnyal a BÉT, de nem minden blue chip örülhet
A beszélgetés során szó esett:
- a 110 ezer pontig ralizó BUX-ról, és a rali potenciális folytatásáról (01:20-04:00),
- a lehetséges ukrajnai béke OTP-részvényekre gyakorolt hatásáról és a bankpapír kilátásairól a szédületes rali után (04:20-09:40),
- a Mol részvényének iránykereséséről, az ukrán béke kihatásairól, és az Erste céláráról (10:00-22:40),
- a Richter papírjainak szenvedéséről, a friss amerikai gyógyszerárcsökkentési program eredményének hatásáról, és arról, benne lehet-e még egy nagy hajrá az árfolyamban (23:00-28:00),
- valamint a Magyar Telekom kilátásairól és az árfolyam jókora korrekciójáról is (28:20-30:30).
