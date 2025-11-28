Bejelentette a MÁV: átalakul a Volánbusz menetrendje, ezer települést érint – két hét múlva érvényes
Átfogó menetrendi módosításokat vezet be a VOLÁN-járatok közlekedésében a MÁV-csoport december 14-től, csaknem 1000 településen javulnak a közlekedési lehetőségek – közölte a közlekedési társaság pénteken.
A módosítások új járatok indítását, meghosszabbított útvonalakat és menetrendi átalakításokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a települések és járásközpontjaik között napi három pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi két pár közvetlen járat biztosítsa az eljutást.
A főváros és a megyei jogú városok között a kétóránkénti eljutás biztosítása érdekében bővül a járatok száma Budapest-Hódmezővásárhely, illetve Budapest-Kaposvár között, a szomszédos vármegyeszékhelyek közötti közvetlen kapcsolat biztosítására pedig új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között. Javul Debrecen elérhetősége Ibrányból és Nagykállóból.
A MÁV-csoport nemcsak a személyszállítási törvény módosításai, hanem a megnövekedett utazási igények miatt is bővíti menetrendi kínálatát autóbuszvonalain, mert a tarifareform, az ország- és vármegyebérletek bevezetése jelentősen növelte a forgalmat számos viszonylaton – közölték.
Emiatt jelentős járatsűrítés lesz Budapest és Salgótarján között, a járatok a 21-es főúton át félóránként közlekednek majd, és az üzemidő is bővül, mivel az első járat az eddigieknél korábban, az utolsó pedig később indul. Emellett a többi között Pécs-Kaposvár, Pécs-Szekszárd, Győr-Székesfehérvár, Hűvösvölgy-Nagykovácsi, Győr-Dunaszentpál között is új járatok közlekednek, amelyek főként a csúcsidőszakokban biztosítanak sűrűbb kapcsolatot.
A Budapest-Pécs közötti eljutás is sűrűbbé válik: három új, közvetlen autóbusz-járatpár indul, amelyek a legforgalmasabb időszakokban az InterCity-vonatokkal együtt már óránkénti elérhetőséget biztosítanak a két város között. Székesfehérvár, Gánt, Csákvár és Bicske térségében, valamint Újhartyán esetében is javulnak a csatlakozások és a fővárosba irányuló kapcsolatok - írta közleményében a MÁV-csoport.
Ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet meg
Az Európai Beruházási Bank jóváhagyta Magyarország egymilliárd eurós hitelkérelmét, így megnyílt az út a több százmilliárd forintos vasútfejlesztési program elindításához – közölte a héten közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ennek apropóján utánanéztünk, hogy milyen felújításokat tervez az állami vasúttársaság a következő időszakban.
Hogy milyen konkrét fejlesztések valósulhatnának meg, arról részben már korábbi cikkünkben is írtunk. Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese tette közzé a Közlekedéstudományi Egyesület április 10-i bükfürdői konferenciáján, ahol a felújítások pontos listáját is ismertették. Az EIB-projektek prioritási sorrendben vannak feltüntetve.
- Központi forgalomirányítás fejlesztése 4 vonalon. Ezek 70-es (Budapest–Vác–Szob, 80-as (Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely), 100a (Budapest–Cegléd Szolnok) és 140-es (Cegléd–Kecskemét–Szeged),
- 140-es vonalon Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező vasútvonal korszerűsítése,
- a 30-ason a Székesfehérvár–Lepsény pályafelújítás,
- a 20-as vonalon Veszprém–Boba pályafelújítás,
- Gubacsi híd rekonstrukciója,
- Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest–Vecsés, Monor–Albertirsa pálya-korszerűsítése, illetve ETCS2 kiépítése Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest között,
- az 1-es vonalon Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése,
- 7 + 1 transzformátor-alállomás fejlesztése az 1-es, 40-es és 80-as vonalakon,
- a 142-esen Dabas–Lajosmizse–Kecskemét-vonal villamosítása és elővárosi fejlesztése,
- Székesfehérvár–Poprác távközlés, erősáram és biztosítóberendezés fejlesztése,
- Hatvan–Füzesabony egyszerűsített korszerűsítése,
- eszközbeszerzés, munkagépek,
- szolnoki állomás pályafelújítása.
A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. Többek között renoválnák Esztergom Kertváros, Martonvásár, Balmazújváros, Villány, Tokaj és Várpalota állomásokat.