Mi az igazság a magyarok külföldi pénzmenekítésével kapcsolatban - elárulja a profi

A Magyar Nemzeti Bank friss adataira hivatkozva a sajtóban több hangulatkeltő cikkben is olvashattunk arról, hogy soha nem látott mértékű a magyarok külföldi pénzmenekítése – írja a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó cég, amely már több mint húsz éve vizsgálja a hazai vagyonosok világát, ennek alapján állítható, a trend valóban létezik – de nem ott és nem úgy, ahogy a félrevezető vagy laikus értelmezés sugallja. Az alábbi hét pont segít a tisztánlátásban.

Mi az igazság a külföldi pénzmenekítéssel kapcsolatban? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A külföldi eszközállomány nő, de csak ott, ahol a vagyon is van

A külföldi megtakarítási állomány valóban háromszorosára nőtt öt év alatt, ám a 7415 milliárdos összeg tízéves távon alig több mint négyszeres emelkedést jelent.

Ez ugyan több, mint 5000 milliárd forintos emelkedés 10 év alatt, de ugyanebben a periódusban a lakosság bruttó pénzügyi vagyona 73 000 milliárd forinttal nőtt.

Az MNB statisztikák szerint a lakosság összes külföldi eszköze viszont ingatlanállomány értékkel együtt 2025 második negyedévében 11 820 milliárd forint volt, ami az összes pénzügyi eszköz valamivel több, mint 10 százaléka, ugyanúgy mint az első negyedév végén.

A korábbi években a külföldi arány megugrása mögötti okok sokrétűek voltak, akár az árfolyamok elmozdulása, de a revíziók során a külföldi eszközök teljesebb körű megjelenítése is okozhatta.

A legutóbbi 5 évben látott hirtelen gyorsulást tehát nem lehet az azonos időben jelentkező vagyonkoncentráció-gyorsulástól függetlenül kezelni. A Blochamps számos tanulmányában előre jelezte, hogy

a vagyon bővülése döntően a vagyonosok felső 1-2 százalékában gyorsul, ezért egyértelműen állítható, hogy a külföldi eszközvásárlások is döntően ez a szűk körhöz köthetők.

A magyar lakosság 80–90 százalékának viszont nincs olyan nagyságú megtakarítása, aminél a külföldi megtakarítás reális alternatíva – így azt nem is tudják külföldre vinni.

Gyorsan nőnek a külföldre vitt jövedelmek, de nem haladják meg az EU-átlagot

Magyarországon az MNB adatai szerint a külföldre vitt vagyon felfutása ellenére a háztartások pénzügyi vagyonának még mindig mindössze 10-11 százaléka van külföldi befektetésben. Ezen belül, ami bizonyosan látszik, az a külföldi betétállomány: ez a teljes pénzügyi vagyon 1,91 százalékát teszi ki – ez az érték 1,54 százalék volt 2020-ban, tehát itt sem látszik kiugró bővülés.