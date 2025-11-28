Nem okozott meglepetést a Moody's Investors Service. A New York-i székhelyű hitelminősítő intézet a tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a magyar államkötvények besorolását, amelyek továbbra is Baa2 osztályzatot tart érvényben leminősítésre utaló negatív kilátás mellett. A mai döntés egyúttal azt is jelenti, hogy mindhárom nagy hitelminősítő továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.

Magyar gazdaság: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Magyarországról – ez a döntés / Fotó: Shutterstock

Magyar gazdaság: benne volt a pakliban egy leminősítés

A Moody’s legutóbb május 30-án vizsgálta a magyar besorolást, amelyben ugyan pozitívumként értékelte, hogy a kormány elkötelezett a költségvetési konszolidáció mellett, de jelentős kockázatnak tartották, hogy az uniós források egy részéről végleg kénytelen lehet lemondani, ami nyilvánvalóan rontja a költségvetési egyensúlyt és a növekedési kilátásokat is. A hitelminősítő a 2025-ös növekedési várakozását is visszavágta a novemberi 1,9 százalékról 1 százalékra.

Annak ellenére, hogy akkor nem változtatott a magyar adósosztályzaton, most meg volt az esélye egy negatív meglepetésnek.

A Világgazdaságnak a hét elején nyilatkozó elemzők ellentétesen látják az elemzőház várható döntését.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a lapunknak azt mondta, hogy az lenne a meglepetés, ha a Moody’s most pénteken nem minősítené le Magyarországot, majd jövő pénteken nem rontaná a stabilról negatívra a kilátásunkat a Fitch Ratings. Az utóbbi tavaly meglepetésre a többi elemzőházzal szemben javított a magyar kilátásokon, így ezúttal egy leminősítésre utaló negatív kilátásra módosíthatja előrejelzését.

Ezzel szemben Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője nem számít leminősítésre, már csak azért sem, mert szerinte a választások előtti hónapokban nem hoznak ilyen döntést a hitelminősítők, azt azonban jelezte, hogy az elmúlt hónapokban romlottak a kilátásaink.

A növekvő befektetői aggodalom előzménye, ami a mostani hitelminősítői értékelésekben is kiemelt helyet kaphat, hogy november 10-én egy háttérbeszélgetésen bejelentette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy megemeli a kormányzati hiánycélt a GDP 5 százalékára:

eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal tervezte meg az idei költségvetést, amit előbb 4,1 százalékra, majd később 4,5 százalékig növeltek,

míg novemberben már a tavalyi, 4,9 százalékos szintre nem került.

A bejelentés hírére a forint átmenetileg gyengülni kezdett, illetve a tízéves kötvényhozamok 7 százalék fölé ugrottak, megelőzve a román papírokat.