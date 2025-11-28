Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – így reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Moody's döntésére. Ahogy megírtuk, az amerikai hitelminősítő intézet péntek este kiadott közleményében megerősítette a magyar államkötvények besorolását, amelyek így továbbra is Baa2 osztályzatba tartoznak negatív kilátás mellett. Ezzel továbbra is mindhárom hitelminősítő intézet befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.

Azonnal reagált Nagy Márton az amerikai hitelminősítő ítéletére: itt a magyar kormány válasza a Moody's-nak/ Fotó: Vasvári Tamás

Magyar gazdaság: sikeresek a magyar kötvénykibocsátások

A minisztérium közleménye kiemeli, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra

– állapítja meg a szaktárca. Szerintük az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. Hangsúlyozzák, hogy politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A lehető legnagyobb növekedés elérése a cél

Kiemelik továbbá, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például:

a fix 3 százalékos Otthon Start Program,

a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása,

a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége,

a 14. havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program.

A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.

Azt is hangsúlyozzák, hogy kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot.