Azonnal reagált Nagy Márton az amerikai hitelminősítő ítéletére: itt a magyar kormány válasza a Moody's-nak

Magyarország pénzügyei rendezettek – állapítja meg a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében Nagy Márton, miután a Moody's amerikai hitelminősítő péntek este kiadott közleményében megerősítette a magyar államkötvények besorolását. A miniszter hangsúlyozta, a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként tekintenek Magyarországra, a magyar kormány célja pedig a lehető legnagyobb növekedés elérése.
Járdi Roland
2025.11.28, 23:05
Frissítve: 2025.11.28, 23:10

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – így reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Moody's döntésére. Ahogy megírtuk, az amerikai hitelminősítő intézet péntek este kiadott közleményében megerősítette a magyar államkötvények besorolását, amelyek így továbbra is Baa2 osztályzatba tartoznak negatív kilátás mellett. Ezzel továbbra is mindhárom hitelminősítő intézet befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.

magyar gazdaság
Magyar gazdaság: sikeresek a magyar kötvénykibocsátások

A minisztérium közleménye kiemeli, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. 

Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra

állapítja meg a szaktárca. Szerintük az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. Hangsúlyozzák, hogy politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A lehető legnagyobb növekedés elérése a cél

Kiemelik továbbá, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: 

  • a fix 3 százalékos Otthon Start Program,
  •  a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, 
  • a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, 
  • a 14. havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program. 

A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg. 

Azt is hangsúlyozzák, hogy kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. 

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot.

A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és olcsó finanszírozással segíti a magyar vállalkozásokat. Ennek újabb lépéseként a Kormány egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit zárul az NGM közleménye.

 

 

