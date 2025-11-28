Eddig nem ismert részlet derült ki Putyin és Orbán csúcstalálkozójáról: ez sokat elmond

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Viktor Orbán magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Orbán Viktor Moszkvában / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán, MTI

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol.

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. Hozzátette: a kereskedelmi és gazdasági együttműködés az energetika területén fejlődik, a magyar vállalatok által Oroszországban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Ez kölcsönösen teljesen előnyös –hangoztatta.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban az európai józan ész hangjának minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.

Mint ismert, Orbán Viktor ma Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó fő témái között szerepelt a kétoldalú kapcsolatok erősítése, Magyarország energiabiztonságának garantálása, a paksi atomerőmű bővítése, valamint az ukrajnai háború lezárását célzó budapesti békecsúcs megszervezése.

Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég értékelte a tárgyalásokat, kiemelve, hogy „amiért jöttünk, megvan”, és Magyarország energiaellátása hosszú távon biztonságban van. Először is, a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat gázvezeték zavartalan működése biztosítja a folyamatos szállításokat Oroszországból.

Emellett a paksi atomerőmű fejlesztésének felgyorsításáról is született megegyezés: február 5-én leteszik az első betont, ami kulcsfontosságú a magyar energiafüggetlenség szempontjából. Putyin biztosította Orbánt, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit a gáz- és olajszállítások terén, a meghatározott mennyiségek és ütemezés szerint.