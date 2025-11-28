Elrontotta a kormány a hétvégét: húsbavágó megszorítócsomagot fogadott el a pénteki ülésén – ez fájdalmas lesz Romániában

A kormány pénteki ülésén rábólintott az idei év második román költségvetés-kiigazítására, amely az eddig vártnál gyengébb gazdasági teljesítményhez igazítja az állami kiadásokat és bevételeket. A friss előrejelzés szerint 0,6 százalékos növekedéssel, 1902 milliárd lejes GDP-vel, 7,1 százalékos éves inflációval és havi 8700 lejes bruttó átlagbérrel számol a Bukarest – írta a Maszol.

Bukarest szerint a cél a román költségvetés „racionális és hatékony” újraszervezése, a most elfogadott javaslatnak azonban nem sokan fognak örülni / Fotó: Hans Lucas via AFP

A közlemény alapján jelentős átcsoportosítások történnek: a személyi kiadások 255 millió lejjel csökkennek, a dologi kiadások viszont hatmillióval nőnek. A legnagyobb módosítás a szociális védelmi kiadásoknál történik, ahol több mint 525 millió lejt vonnak ki. Az egészségügyi, a szállításügyi és a mezőgazdasági minisztériumok ugyanakkor komoly többletforráshoz jutnak.

Az egészségügy a román költségvetés legnagyobb nyertese

Az egészségügyi tárca kapja a legnagyobb lökést: összesen 1,511 milliárd lejt irányítanak át az ágazatba, amely teljes egészében az egészségbiztosítási alapot erősíti. Ehhez jön még 167 millió lej megtakarítás más előirányzatokból. A kormány szerint ezzel stabilabb finanszírozást kap a rendszer.

A szállításügyi minisztérium 750 millió lejes pluszt könyvelhet el, amelyet szubvenciókra, szociális kiadásokra és pénzügyi eszközökre fordítanak. A mezőgazdaság is jól jár: 80,8 millió lejes emelést kap az ágazat, amelyet teljes egészében támogatásokra költenek – plusz további 20 milliót a megtakarításokból.

Miközben egyes területek erősödnek, mások komoly forrásvesztéssel szembesülnek. A pénzügyminisztérium 2,089 milliárd lejt veszít, elsősorban kamatkiadások és egyéb előirányzatok lefaragásával.

A beruházásokért és európai projektekért felelős tárca 1,6 milliárd lejes mínusszal zárhatja az évet – jórészt uniós alapokból finanszírozott projektek megtakarításai miatt.

A gazdasági tárca 499,2 millió lejtől búcsúzik, ugyancsak uniós finanszírozású beruházásoknál keletkezett megtakarításokra hivatkozva. Csökken

a legfőbb ügyészség kerete (–320,7 millió lej);

a Különleges Távközlési Szolgálaté (–145,1 millió lej);

valamint a munkaügyi minisztériumé is, amely 129,2 millió lejt veszít.

A kiigazítás összképe világos: a kormány a kritikus ágazatokat – egészségügy, közlekedés, agrárium – erősíti, miközben a kihasználatlan vagy megtakarítást mutató kereteket visszaveszi. A kabinet szerint ez az év végi stabilitás ára.