Elrontotta a kormány a hétvégét: húsbavágó megszorítócsomagot fogadott el a pénteki ülésén – ez fájdalmas lesz Romániában
A kormány pénteki ülésén rábólintott az idei év második román költségvetés-kiigazítására, amely az eddig vártnál gyengébb gazdasági teljesítményhez igazítja az állami kiadásokat és bevételeket. A friss előrejelzés szerint 0,6 százalékos növekedéssel, 1902 milliárd lejes GDP-vel, 7,1 százalékos éves inflációval és havi 8700 lejes bruttó átlagbérrel számol a Bukarest – írta a Maszol.
A közlemény alapján jelentős átcsoportosítások történnek: a személyi kiadások 255 millió lejjel csökkennek, a dologi kiadások viszont hatmillióval nőnek. A legnagyobb módosítás a szociális védelmi kiadásoknál történik, ahol több mint 525 millió lejt vonnak ki. Az egészségügyi, a szállításügyi és a mezőgazdasági minisztériumok ugyanakkor komoly többletforráshoz jutnak.
Az egészségügy a román költségvetés legnagyobb nyertese
Az egészségügyi tárca kapja a legnagyobb lökést: összesen 1,511 milliárd lejt irányítanak át az ágazatba, amely teljes egészében az egészségbiztosítási alapot erősíti. Ehhez jön még 167 millió lej megtakarítás más előirányzatokból. A kormány szerint ezzel stabilabb finanszírozást kap a rendszer.
A szállításügyi minisztérium 750 millió lejes pluszt könyvelhet el, amelyet szubvenciókra, szociális kiadásokra és pénzügyi eszközökre fordítanak. A mezőgazdaság is jól jár: 80,8 millió lejes emelést kap az ágazat, amelyet teljes egészében támogatásokra költenek – plusz további 20 milliót a megtakarításokból.
Miközben egyes területek erősödnek, mások komoly forrásvesztéssel szembesülnek. A pénzügyminisztérium 2,089 milliárd lejt veszít, elsősorban kamatkiadások és egyéb előirányzatok lefaragásával.
A beruházásokért és európai projektekért felelős tárca 1,6 milliárd lejes mínusszal zárhatja az évet – jórészt uniós alapokból finanszírozott projektek megtakarításai miatt.
A gazdasági tárca 499,2 millió lejtől búcsúzik, ugyancsak uniós finanszírozású beruházásoknál keletkezett megtakarításokra hivatkozva. Csökken
- a legfőbb ügyészség kerete (–320,7 millió lej);
- a Különleges Távközlési Szolgálaté (–145,1 millió lej);
- valamint a munkaügyi minisztériumé is, amely 129,2 millió lejt veszít.
A kiigazítás összképe világos: a kormány a kritikus ágazatokat – egészségügy, közlekedés, agrárium – erősíti, miközben a kihasználatlan vagy megtakarítást mutató kereteket visszaveszi. A kabinet szerint ez az év végi stabilitás ára.
Közeledik a román összeomlás
Az egyre súlyosabb államháztartási hiányt Bukarest egy sor új adóemeléssel próbálja befoltozni, ennek azonban máris kellemetlen eredményei lettek. A közelmúlt drasztikus jövedékiadó-emelései és a kiszámíthatatlan adópolitika miatt sok román fuvarozó inkább átköltöztette a tankolást Magyarországra — így a határ menti benzinkutaknál egyre gyakoribbak a román kamionok.
Mivel 2025-ben a román dízel jövedéki adója az EU egyik legmagasabbja lett – ezer literenként 502 euró –, ráadásul a visszatérítési rendszer megszűnt, a literenkénti árkülönbség akár 12–15 eurócent is lehet Magyarország javára. Ez a folyamat Románia számára tömeges bevételkiesést jelent, és azzal fenyeget, hogy az ország csak tranzitországgá válik.
Kitört az aggodalom Romániában: tömegével járnak át Magyarországra tankolni – ellepték a határ menti benzinkutakat a kamionok
A dízelárak elszállása, a sorozatos jövedékiadó-emelések és a bizonytalan román adópolitika miatt a fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, ami néhány éven belül odáig vezethet, hogy Románia csupán tranzitországgá válik. Jövőre tovább nőhet a dízelárkülönbség a két ország között, ami gyorsíthatja a külföldi tankolásra való átállást, és súlyos milliárdoktól foszthatja meg a román költségvetést. Érdekvédők azonnali cselekvésre szólították fel a román kormányt.