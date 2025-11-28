Deviza
EUR/HUF381.68 +0.04% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF409.5 +0.16% PLN/HUF90.09 -0.14% RON/HUF74.96 +0.01% CZK/HUF15.79 -0.01% EUR/HUF381.68 +0.04% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF409.5 +0.16% PLN/HUF90.09 -0.14% RON/HUF74.96 +0.01% CZK/HUF15.79 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27% BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államháztartási hiány
Románia
egészségügy
átcsoportosítás
költségvetés

Elrontotta a kormány a hétvégét: húsbavágó megszorítócsomagot fogadott el a pénteki ülésén – ez fájdalmas lesz Romániában

Jelentős átrendezésről döntött Bukarest: több mint kétmilliárd lej kerül át az egészségbiztosítási alapba, ugyanakkor a pénzügyminisztérium, a beruházási tárca és az uniós projektekért felelős minisztérium súlyos mínusszal zárják az évet. A kormány szerint a cél a román költségvetés „racionális és hatékony” újraszervezése.
VG
2025.11.28, 20:05

A kormány pénteki ülésén rábólintott az idei év második román költségvetés-kiigazítására, amely az eddig vártnál gyengébb gazdasági teljesítményhez igazítja az állami kiadásokat és bevételeket. A friss előrejelzés szerint 0,6 százalékos növekedéssel, 1902 milliárd lejes GDP-vel, 7,1 százalékos éves inflációval és havi 8700 lejes bruttó átlagbérrel számol a Bukarest – írta a Maszol.

ROMANIA - 48 HOURS IN CLUJ-NAPOCA román költségvetés
Bukarest szerint a cél a román költségvetés „racionális és hatékony” újraszervezése, a most elfogadott javaslatnak azonban nem sokan fognak örülni / Fotó: Hans Lucas via AFP

A közlemény alapján jelentős átcsoportosítások történnek: a személyi kiadások 255 millió lejjel csökkennek, a dologi kiadások viszont hatmillióval nőnek. A legnagyobb módosítás a szociális védelmi kiadásoknál történik, ahol több mint 525 millió lejt vonnak ki. Az egészségügyi, a szállításügyi és a mezőgazdasági minisztériumok ugyanakkor komoly többletforráshoz jutnak.

Az egészségügy a román költségvetés legnagyobb nyertese

Az egészségügyi tárca kapja a legnagyobb lökést: összesen 1,511 milliárd lejt irányítanak át az ágazatba, amely teljes egészében az egészségbiztosítási alapot erősíti. Ehhez jön még 167 millió lej megtakarítás más előirányzatokból. A kormány szerint ezzel stabilabb finanszírozást kap a rendszer.

A szállításügyi minisztérium 750 millió lejes pluszt könyvelhet el, amelyet szubvenciókra, szociális kiadásokra és pénzügyi eszközökre fordítanak. A mezőgazdaság is jól jár: 80,8 millió lejes emelést kap az ágazat, amelyet teljes egészében támogatásokra költenek – plusz további 20 milliót a megtakarításokból.

Miközben egyes területek erősödnek, mások komoly forrásvesztéssel szembesülnek. A pénzügyminisztérium 2,089 milliárd lejt veszít, elsősorban kamatkiadások és egyéb előirányzatok lefaragásával. 

A beruházásokért és európai projektekért felelős tárca 1,6 milliárd lejes mínusszal zárhatja az évet – jórészt uniós alapokból finanszírozott projektek megtakarításai miatt.

A gazdasági tárca 499,2 millió lejtől búcsúzik, ugyancsak uniós finanszírozású beruházásoknál keletkezett megtakarításokra hivatkozva. Csökken

  • a legfőbb ügyészség kerete (–320,7 millió lej);
  • a Különleges Távközlési Szolgálaté (–145,1 millió lej);
  • valamint a munkaügyi minisztériumé is, amely 129,2 millió lejt veszít.

A kiigazítás összképe világos: a kormány a kritikus ágazatokat – egészségügy, közlekedés, agrárium – erősíti, miközben a kihasználatlan vagy megtakarítást mutató kereteket visszaveszi. A kabinet szerint ez az év végi stabilitás ára.

Közeledik a román összeomlás

Az egyre súlyosabb államháztartási hiányt Bukarest egy sor új adóemeléssel próbálja befoltozni, ennek azonban máris kellemetlen eredményei lettek. A közelmúlt drasztikus jövedékiadó-emelései és a kiszámíthatatlan adópolitika miatt sok román fuvarozó inkább átköltöztette a tankolást Magyarországra — így a határ menti benzinkutaknál egyre gyakoribbak a román kamionok.

Mivel 2025-ben a román dízel jövedéki adója az EU egyik legmagasabbja lett – ezer literenként 502 euró –, ráadásul a visszatérítési rendszer megszűnt, a literenkénti árkülönbség akár 12–15 eurócent is lehet Magyarország javára. Ez a folyamat Románia számára tömeges bevételkiesést jelent, és azzal fenyeget, hogy az ország csak tranzitországgá válik.

Kitört az aggodalom Romániában: tömegével járnak át Magyarországra tankolni – ellepték a határ menti benzinkutakat a kamionok

A dízelárak elszállása, a sorozatos jövedékiadó-emelések és a bizonytalan román adópolitika miatt a fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, ami néhány éven belül odáig vezethet, hogy Románia csupán tranzitországgá válik. Jövőre tovább nőhet a dízelárkülönbség a két ország között, ami gyorsíthatja a külföldi tankolásra való átállást, és súlyos milliárdoktól foszthatja meg a román költségvetést. Érdekvédők azonnali cselekvésre szólították fel a román kormányt.

 

 

Infláció

Infláció
556 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu