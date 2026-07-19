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Több mint 30 millió forint egyetlen tanévért – ezek ma a világ legdrágább egyetemei

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Évi több mint 100 ezer dollár, vagyis mintegy 35–37 millió forint – ma már ennyibe is kerülhet egyetlen tanév a világ legköltségesebb egyetemein. Bár sokan a Harvardot vagy a Stanfordot tartják a legdrágább felsőoktatási intézményeknek, a lista élén valójában kisebb amerikai magánegyetemek állnak.
Werderits Ivett
2026.07.19, 12:47

Egy amerikai elit magánegyetemen ma már nem ritka, hogy a teljes éves képzési költség – vagyis a tandíj, a kollégiumi elhelyezés, az étkezés, a tankönyvek, a személyes kiadások és az egyéb kötelező díjak, másnéven COA – meghaladja a 100 ezer dollárt, ami jelenlegi árfolyamon megközelítőleg 35–37 millió forintnak felel meg. Az elmúlt évek tandíjemelései miatt egyre több intézmény lépi át ezt a lélektani határt, miközben a világ legdrágább egyetemei továbbra is szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokban működnek.

University stock legdrágább
A legdrágább egyetemek a világon / Fotó: Martin Rickett

A hivatalos adatok alapján jelenleg a Harvey Mudd College számít a világ egyik legdrágább felsőoktatási intézményének. A kaliforniai, elsősorban mérnöki, informatikai, matematikai és természettudományos képzéseiről ismert magánegyetem 2026–2027-es teljes éves COA összege 104 512 dollár, vagyis több mint 33 millió forint, amely magában foglalja a tandíjat, a kollégiumi elhelyezést, az étkezést, a könyveket, a személyes kiadásokat és az egyéb kötelező díjakat is. A Harvey Mudd ugyanakkor rendszeresen az egyik legjobb megtérülést kínáló amerikai intézményként szerepel a diplomások kiemelkedően magas kezdő fizetése miatt. 

A második helyen a University of Southern California áll, ahol a 2026–2027-es tanévre számított teljes éves költség 103 162 dollár, ami átszámolva közel 33 millió forint. A Los Angeles-i magánegyetem a filmes, üzleti és mérnöki képzések egyik amerikai központja, emellett rendkívül kiterjedt nemzetközi alumnihálózattal rendelkezik. 

A százezer dolláros határt szintén átlépte a Wesleyan University, ahol az elsőéves hallgatók hivatalos éves költsége 101 080 dollár, azaz nagyjából 32 millió forint. Hasonló kategóriába tartozik a Pepperdine University, amelynek malibui kampusza az Egyesült Államok egyik legismertebb egyetemi helyszíne, míg a Wellesley College, Amerika egyik legrangosabb női felsőoktatási intézménye szintén már százezer dollár feletti éves költséggel számol.

Az elit egyetemek sem maradnak el sokkal a legdrágább oktatási intézményektől

A legismertebb világegyetemek sem számítanak olcsónak. A Harvard University hivatalos tájékoztatása szerint a 2026–2027-es tanév teljes becsült költsége 95 134–100 134 dollár között mozog, attól függően, hogy a hallgató utazási költségei mekkorák. Ez azt jelenti, hogy nem éri el a 32 millió forintot, amit az korábban említettek át is léptek. Erre még egészségbiztosítás is rakódhat, amennyiben a diák nem rendelkezik más biztosítással. 

Nem a Harvard vezeti a listát / Fotó: Robert Holmqvist

A University of Chicago éves COA-ja megközelíti a 98 ezer dollárt, míg a Columbia University esetében a teljes éves költség szintén megközelíti a 100 ezer dollárt. A Massachusetts Institute of Technology, röviden MIT tandíja a 2026–2027-es tanévben éves szinten 66 720 dollár, amelyhez hozzáadódnak a lakhatási, étkezési és egyéb megélhetési költségek is, így a teljes éves ráfordítás ennél jóval magasabb. Ez azt jelenti, hogy az említett három egyetem tandíja nem éri el a körülbelül 31 millió forintot. Bár ez még mindig horribilis árnak számít.

Az Egyesült Államokon kívül az egyik legköltségesebb intézmény továbbra is az Oxfordi Egyetem, ahol a nemzetközi hallgatók tandíja szaktól függően jelentősen eltérhet, és a megélhetési költségekkel együtt akár 80 ezer dollárnak, vagy 25,4 millió forintnak megfelelő éves kiadást is jelenthet.

A legtöbb hallgató azonban nem fizeti ki a teljes összeget

A hivatalos listaárak ugyanakkor nem tükrözik azt, hogy a hallgatók ténylegesen mennyit fizetnek. Az olyan vezető amerikai egyetemek, mint a Harvard vagy az MIT, need-blind vagy need-based financial aid rendszert alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a felvételi döntés során nem veszik figyelembe a család anyagi helyzetét, a felvett hallgatók pedig jövedelmük alapján jelentős, akár teljes tandíjat és megélhetési költséget fedező támogatást is kaphatnak. Emiatt a hallgatók jelentős része a hivatalos COA összegének csupán töredékét fizeti ki. 

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a világ elit felsőoktatási intézményeiben a hivatalos éves képzési költségek történelmi csúcsra emelkedtek. Ma már több mint egy tucat amerikai egyetem lépte át a 100 ezer dolláros éves költséghatárt, ami jól mutatja, milyen mértékben drágult a felsőoktatás az elmúlt évtizedben. 

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