Több mint 30 millió forint egyetlen tanévért – ezek ma a világ legdrágább egyetemei

Egy amerikai elit magánegyetemen ma már nem ritka, hogy a teljes éves képzési költség – vagyis a tandíj, a kollégiumi elhelyezés, az étkezés, a tankönyvek, a személyes kiadások és az egyéb kötelező díjak, másnéven COA – meghaladja a 100 ezer dollárt, ami jelenlegi árfolyamon megközelítőleg 35–37 millió forintnak felel meg. Az elmúlt évek tandíjemelései miatt egyre több intézmény lépi át ezt a lélektani határt, miközben a világ legdrágább egyetemei továbbra is szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokban működnek.

A legdrágább egyetemek a világon / Fotó: Martin Rickett

A hivatalos adatok alapján jelenleg a Harvey Mudd College számít a világ egyik legdrágább felsőoktatási intézményének. A kaliforniai, elsősorban mérnöki, informatikai, matematikai és természettudományos képzéseiről ismert magánegyetem 2026–2027-es teljes éves COA összege 104 512 dollár, vagyis több mint 33 millió forint, amely magában foglalja a tandíjat, a kollégiumi elhelyezést, az étkezést, a könyveket, a személyes kiadásokat és az egyéb kötelező díjakat is. A Harvey Mudd ugyanakkor rendszeresen az egyik legjobb megtérülést kínáló amerikai intézményként szerepel a diplomások kiemelkedően magas kezdő fizetése miatt.

A második helyen a University of Southern California áll, ahol a 2026–2027-es tanévre számított teljes éves költség 103 162 dollár, ami átszámolva közel 33 millió forint. A Los Angeles-i magánegyetem a filmes, üzleti és mérnöki képzések egyik amerikai központja, emellett rendkívül kiterjedt nemzetközi alumnihálózattal rendelkezik.

A százezer dolláros határt szintén átlépte a Wesleyan University, ahol az elsőéves hallgatók hivatalos éves költsége 101 080 dollár, azaz nagyjából 32 millió forint. Hasonló kategóriába tartozik a Pepperdine University, amelynek malibui kampusza az Egyesült Államok egyik legismertebb egyetemi helyszíne, míg a Wellesley College, Amerika egyik legrangosabb női felsőoktatási intézménye szintén már százezer dollár feletti éves költséggel számol.

Az elit egyetemek sem maradnak el sokkal a legdrágább oktatási intézményektől

A legismertebb világegyetemek sem számítanak olcsónak. A Harvard University hivatalos tájékoztatása szerint a 2026–2027-es tanév teljes becsült költsége 95 134–100 134 dollár között mozog, attól függően, hogy a hallgató utazási költségei mekkorák. Ez azt jelenti, hogy nem éri el a 32 millió forintot, amit az korábban említettek át is léptek. Erre még egészségbiztosítás is rakódhat, amennyiben a diák nem rendelkezik más biztosítással.