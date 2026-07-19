Sötétüzem: Vitézy Dávid már jósolni sem akarja, mikor indul be a Budapest-Belgrád vasútvonal

A sötétüzem, azaz az utasok nélküli tesztek küszöbére is elérhetünk a jövő heti fontos határidő elérkeztével, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonban még mindig annyi rizikót lát, hogy újságírói kérdésre nem kívánt jósolni arról, mikor szállhatnak fel először az utasok a Budapest-Belgrád vasútvonal járataira.

Budapest-Belgrád vasútvonal: még sok akadály jöhet közbe a miniszter szerint (a kép archív, illusztráció) Fotó: Lehoczky Péter

A kérdésre a tárcavezető így válaszolt a Facebook oldalára posztolt videón:

Optimista és pessimista forgatókönyvek is vannak, úgyhogy nem tudok erre fix időpontot mondani. A státuszt tudom elmondani, és ebből mindenki tud következtetni.

Amit most meg kell oldani, hogy megfelelően működjék a vonatbefolyásoló rendszer, "ami kritikus eleme annak hogy elindulhassan a személyforgalom" – folytatta.

A miniszter óvott attól, hogy a szállító kínaiaknak essen valaki a késlekedés miatt: természetesnek nevezte, hogy elsőre a berendezés nem működik tökéletesen, és igazítani kell rajta, "ettől megijedni nem kell".

Ez egy Európában még nem használt, de Kína-szerte használt, tehát egy tapasztalt, nagy vasútbiztonsági gyártó által előkészített berendezés, amit már telepítettek egyébként, csak még nem működik tökéletesen és javításokat kell végezni rajta.

Mint minden ilyen esetében, tehát amikor a nyugatiak szállítanak a Siemens vagy a Thales vagy bárki más, szoktak találni szoftverproblémákat, szállít, akkor is van ilyen találtak szoftver problémákat, "ez természetes ilyen rendszernél". A hibalistát a szállítónak átadták, a kínaiak jelenleg végzik a hibák kijavítását, és ennek a határideje jövő héten van.

Arra, hogy végeznek, a miniszter beszámolója szerint ígéretet kapott a kínai nagykövettől, és ha ez tényleg megtörténik, elindulhatnak a sötétüzemi próbák, utasok nélkül.

Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom

– hangzott a reménykeltő állítás, csakhogy a miniszter másképp folytatta.

De ha ebben bárhol baj lesz, ha a kijavítás nem úgy sikerül ha a tesztek során baj van, akkor nyilván a biztonság az első és akkor nem lesz ez az ütemterv tartható – mondta. Hozzátette: a kínai-magyar konzorciumot az előző kormány választotta ki szállítónak a Kínával kötött nemzetközi megállapodásban.