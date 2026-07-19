Iskolakezdési támogatás: máris döntenek róla, és sok szülőnek sürgős tennivalója van

Vasárnap milliók figyelték értetlenül, hogy leállt a képernyőjüköna Facebook, de remélhetőleg minden érintetthez eljut a szociális és családügyi miniszternek a közösségi média platfromon közzétett üzenete az iskolakezdési támogatásról, amit továbbadott az MTI is.

Iskolakezdési támogatás: fontos információkat közölt a miniszter Fotó: Kátai-Németh Vilmos Facebook oldala

Posztjában Kátai-Németh Vilmos jelezte: várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról.

Legkésőbb július 22-ig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igény (SNI) állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra – óvott a miniszter.

Az SNI-t az iskolakezdési támogatáshoz igazolniuk kell a szülőknek, és a véleményt erről a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága állítja ki. Ehhez a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézménynek kell bejelenteni, ahol a gyermek már tanul vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi.

A miniszter magyarázatként azt is közölte: az iskolakezdési támogatáshoz a SNI-re vonatkozó adatot a Magyar Államkincstár az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapja meg.

Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a gyermek, tanuló nem szerepel az előzőekben megjelölt két hivatal által átadott adatok között, úgy abban az esetben az iskolakezdési támogatásnál nem lesz figyelembe véve. A Magyar Államkincstár a szülő jelzését nem fogadhatja be

– írta.

A Magyar Államkincstár pedig az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal július 24-éig átadott adatai alapján szerez tudomást az SNI fennállásáról. Azaz az érintett szülőknek sürgős dolga van, hiszen a határidő tartásához már szerdáig jelezniük kell az igényt.