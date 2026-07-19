A jól kereső németek megelégelték, több mint felük otthagyna csapot-papot, menekülnek Merz országából

Hidegzuhany a németeknek a friss felmérés, dehát eddig is érezték, hogy baj van. Szeretném én ezeknek a gazdag németeknek a problémáit – vágja rá a rutinos magyar. Csakhogy az Indeed állásportál megbízásából készült felmérés eredménye még őt is elképeszti: pont a jól kereső németek jelentős része kötne útilaput a talpára. Mi több: közülük nem csak – sokan, hanem a többségük.

A jól kereső németek, ha jól keresnek is, nem Friedrich Merz országát választanák Fotó: NurPhoto via AFP

Friedrich Merz kancellár valamivel több mint egy éve kormányozza a CDU-CSU pártszövetség vezette koalíciót.

Egyetlen év alatt több mint 288 ezer német állampolgár költözött külföldre, ezt már a német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis adataiból tudtuk korábban. Nem varrható Merz nyakába, azt is tudjuk, hogy hosszú idő óta tartó folyamatról van szó, sőt azt is, hogy tulajdonképp népességcsere zajlik elképesztő ütemben.

A Világgazdaság is beszámolt arról a rendhagyó elemzésről, amely nem állampolgárság, hanem születés alapján vette számba a be- és kivándorlás adatait, és az Európa csendes kivándorlása címet viselő tanulmány arra jutott:

miközben a német össznépesség növekszik, már 2005 óta évről évre több helyben született német hagyja el az országot, mint amennyien visszajönnek.

Európa többi országában is hasonló a trend, de a németek és a svédek különösen rosszul állnak, egyes közép-európai országokba pedig megindult a nettó visszaáramlás.

Az elemzés 2024-ig elemezte az adatokat, de van frissebb is: a Destatis azt mutatta ki, hogy tavaly mintegy 97 ezerrel több német állampolgár vándorolt ki, mint ahányan visszatértek – ez 2017 óta a legnagyobb nettó veszteség, aligha írja a sikerei közé Friedrich Merz, akinek CDU-CSU pártszövetsége egyre mélyebbre csúszik a közvéleménykutatásokat vezető radikális jobboldali AfD mögé.

A németeknél az utóbbi években meredeken visszaesett a visszatérők száma is: a született németek nem csak úgy fogynak Németországban, hogy meghalnak, hanem úgy is, hogy elmennek és sohasem jönnek vissza. De miért? Mert szegények? Nem.

A jól kereső németek főleg el akarnak menni – kapaszkodjunk meg, mekkora havi jövedelem mellett

Az okokba nyújt betekintést a friss felmérés. Ha végigfutva még mindig nem értünk mindent, az nem csoda, de Európa legnagyobb gazdaságának született lakóival mindenképpen meglepő és tanulságos dolgok történnek.