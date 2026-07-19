Bombák bukkannak elő a Dunából, Kiskőszegnél rekord alacsony: közben Busteniben autókat visz az árvíz – videó
A Duna Kiskőszegnél elérte a valaha mért legalacsonyabb vízállást azóta, hogy ezen a mérőállomáson nyilvántartják a vízszinteket – jelenti vasárnap a horvát index.hr. A romániai Busteniben ugyanakkor néhányszáz kilométerre keletebbre autókat ragadott el a villámárvíz és embereket kellett kimenteni. Magyarország nyugati határvidékeire viharok érkeztek, útjukat útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek kísérik.
A Dunán már néhány nappal ezelőtt rekordalacsony, mínusz 101 centiméteres vízállást mértek Kiskőszegnél és azóta a vízszint tovább csökkent. A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat vasárnap reggel közzétett hidrológiai jelentése szerint Batinánál már mínusz 108 centiméter volt a vízállás.
A mínusz nem tengerszint alatti vízszintet jelent: avízállást az úgynevezett vízmérce nullpontjához, vagyis egy előre meghatározott viszonyítási magassághoz képest mérik, és amikor a vízszint e magasság alá süllyed, a vízállást negatív számmal fejezik ki.
A most mér rekord 24 centiméterrel alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi történelmi minimumnál, amikor mínusz 84 centiméteres vízállást jegyeztek fel.
Bombák bukkantak elő, és még egyéb is előkerülhet
A Kiskőszeg közelében készült fényképek jól mutatják a vízszint csökkenése mértékét – illusztrálja a horvát portál. A folyómeder nagy területei teljesen kiszáradtak, homokpadok bukkantak elő, és egyes helyeken a csónakok szinte szárazra kerültek.
Az alacsony vízállás megnehezíti a hajózást: a kisebb merülés érdekében csökkenteni kell a rakomány súlyát. Problémák adódhatnak az öntözőrendszerek vízellátásában is, miközben a kisebb vízhozam és a sekély víz felmelegedése kedvezőtlenül hathat a halállományra és a folyó ökoszisztémájára.
Eközben az apadás olyan tárgyakat is felszínre hoz, amelyeket évtizedeken át eltakart a víz és a folyami üledék. Két napja történt: Kiskőszegnél két, a második világháborúból visszamaradt légibombát is találtak, amelyeket elszállítottak, illetve a helyszínen megsemmisítettek. (Fotók az index.hr másik cikkében láthatók.)
Kiksőzeg és környéke a második világháború idején az akkori Jugoszlávia egyik legnagyobb csatájának helyszíne volt 1944 novemberében: szovjet és jugoszláv erők harcoltak német és magyar egységek ellen a Dunán való átkelésért – emlékeztet a lap. A folyó mentén ma is időről időre találnak hátramaradt fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat, különösen akkor, amikor a víz visszahúzódik.
Párszáz kilométerre innen felhőszakadás és villámárvíz
Mindeközben 760 kilométerre keleti irányban egy felhőszakadás után heves villámárvíz sújtotta Bușteni városát – jelenti a román Adevarul.
A hegyoldalakról lezúduló, sárral és kövekkel keveredett víz elérte az üdülővárost, és több utcát elöntött. A heves áradás több autót is elsodort, a tűzoltók 12 embert mentettek ki. Az árvíz elsodort egy gyalogosan közlekedő nőt is, aki megsérült. A tűzoltók kimentették, és orvosi ellátásban részesült.
Ami Magyarországot illeti: Az MTi jelentése szerint az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap délután megérkező viharok miatt - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.