Finomítói tűz: nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelem méréseit a levegő szennyezettségéről – itt van a hivatalos eredmény

A méréseket a szakemberek a finomítóban keletkezett tűz idején uralkodó széliránynak megfelelően, a Százhalombattától nem északra elhelyezkedő településeken végezték el. A közölt adatokban ezért nem szerepelnek érdi mérési eredmények. A szél ugyanis a katasztrófa idején Martonvásár felé fújta a füstöt, és a hatóságok a potenciálisan érintett területekre koncentráltak – derült ki Csőzik László Facebook-bejegyzéséből. A méréssel kapcsolatos információk valóságtartalmát egy kirendeltségvezető alezredes szóban is megerősítette.

A Csőzik László által közzétett, a finomítóbeli tűz következményeit mutató adatok / Forrás: Csőzik László / Facebook

Mit jelentenek a finomító tűzzel kapcsolatos első adatok?

Az eredményekhez fűzött tájékoztatás szerint:

A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció-mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.

A kezdeti megnyugtató eredmények ellenére azonban fontos kérdések maradtak nyitva. A most nyilvánosságra hozott adatsor ugyanis nem tartalmaz információt az olyan, ipari baleseteknél kiemelten figyelt, illékony szerves vegyületekről (VOC-kről), mint a benzol, a toluol vagy a xilol. Ezeknek az anyagoknak a jelenléte vagy hiánya kulcsfontosságú a lakosságot érintő valós egészségügyi kockázatok felméréséhez.

A polgármester posztjában azt ígérte, hogy utánajár, hogy az említett vegyületekről miért nincsenek adataink. Ha sikerrel jár, vagy más módon kerülnek nyilvánosságra az eredmények, cikkünket frissítjük.



A kiemelt kép illusztráció / Forrás: Bruzák Noémi