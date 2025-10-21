Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.76 0% PLN/HUF91.86 -0.01% RON/HUF76.58 +0.12% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.76 0% PLN/HUF91.86 -0.01% RON/HUF76.58 +0.12% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,794.17 +0% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,724 -1.69% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,144.04 +1.3% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,232.01 +0.16% BUX103,794.17 +0% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,724 -1.69% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,144.04 +1.3% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,232.01 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katasztrófavédelem
gázkoncentráció
füst

Finomítói tűz: nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelem méréseit a levegő szennyezettségéről – itt van a hivatalos eredmény

A hétfő éjjel, a Mol Dunai Finomító AV3-as üzemében keletkezett tűz után a katasztrófavédelem a helyszínre vezényelt mobil laboratóriumokkal ellenőrizte a levegő minőségét a környéken. A most Csőzik László, Érd polgármestere által nyilvánosságra hozott eredmények szerint a levegőben az égés során keletkező gázok kimutathatók voltak ugyan, de a koncentrációjuk az egészségügyi határértékek alatt maradt. Bizonyos adatok egyelőre ismeretlenek a finomító tűzzel kapcsolatban.
Schweickhardt Gyula
2025.10.21, 12:01
Frissítve: 2025.10.21, 12:16

A méréseket a szakemberek a finomítóban keletkezett tűz idején uralkodó széliránynak megfelelően, a Százhalombattától nem északra elhelyezkedő településeken végezték el. A közölt adatokban ezért nem szerepelnek érdi mérési eredmények. A szél ugyanis a katasztrófa idején Martonvásár felé fújta a füstöt, és a hatóságok a potenciálisan érintett területekre koncentráltak – derült ki Csőzik László Facebook-bejegyzéséből. A méréssel kapcsolatos információk valóságtartalmát egy kirendeltségvezető alezredes szóban is megerősítette.

A Csőzik László által közzétett, a finomítóbeli tűz következményeit mutató adatok / Forrás: Csőzik László / Facebook
A Csözik László által közzétett, a finomító tűz következményeit mutató adatok. /forrás: Csőzik László/Facebook
A Csőzik László által közzétett, a finomítóbeli tűz következményeit mutató adatok / Forrás: Csőzik László / Facebook

Mit jelentenek a finomító tűzzel kapcsolatos első adatok?

Az eredményekhez fűzött tájékoztatás szerint: 

A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció-mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.

A kezdeti megnyugtató eredmények ellenére azonban fontos kérdések maradtak nyitva. A most nyilvánosságra hozott adatsor ugyanis nem tartalmaz információt az olyan, ipari baleseteknél kiemelten figyelt, illékony szerves vegyületekről (VOC-kről), mint a benzol, a toluol vagy a xilol. Ezeknek az anyagoknak a jelenléte vagy hiánya kulcsfontosságú a lakosságot érintő valós egészségügyi kockázatok felméréséhez.

A Molnak a füstről szóló hivatalos leveléről itt írtunk bővebben.

A polgármester posztjában azt ígérte, hogy utánajár, hogy az említett vegyületekről miért nincsenek adataink. Ha sikerrel jár, vagy más módon kerülnek nyilvánosságra az eredmények, cikkünket frissítjük.


A kiemelt kép illusztráció / Forrás: Bruzák Noémi

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu