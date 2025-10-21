Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF422.12 +0.08% PLN/HUF91.84 -0.04% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF422.12 +0.08% PLN/HUF91.84 -0.04% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,474.97 -0.3% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,740 -1.09% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,320 -0.29% OPUS542 -0.55% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX9,887.91 -1.26% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,226.7 -0.08% BUX103,474.97 -0.3% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,740 -1.09% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,320 -0.29% OPUS542 -0.55% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX9,887.91 -1.26% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,226.7 -0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
LUS_620A0149 minősített vállalati hitel Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzeti Bank, MNB
MNB
alapkamat
Varga Mihály

Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően, 15 órától tartott sajtótájékoztatót.
Járdi Roland
2025.10.21., 14:42

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 15 órától tartott sajtótájékoztatót a mai kamatdöntésről. Ahogy beszámoltunk róla, a keddi ülésén sem változtatott a monetáris kondíciókon a monetáris tanács, így továbbra is 6,5 százalékos az alapkamat.

Varga Mihály
Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
arany

Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Időszerű volt már egy szünet a nemesfém ralijában.
1 perc
alapkamat

Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően tartott sajtótájékoztatót.
5 perc
üdítőital-gyártó

Coca-Cola: felpezsdült nyereség, de már az amerikaiaknak is drága a kóla

A Coca-Cola megerősítette idei céljait, de továbbra is gyengének látja a fogyasztói keresletet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu