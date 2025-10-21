Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja

„Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt” – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.

Tűz a Molnál: még nem lehet tudni, mekkora a baj / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Százhalombattai finomító: máris újraindult

Az eset után a Mol bejelentette, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár három vagy hat hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan

fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották, és az érintett üzem kihűlt.

Néhány perce Százhalombatta polgármestere bejelentette, hogy a tüzet eloltották.

A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében, és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.

A Holtankoljak ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti a baleset, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.