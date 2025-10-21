Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja
„Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt” – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.
A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.
Százhalombattai finomító: máris újraindult
Az eset után a Mol bejelentette, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.
Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár három vagy hat hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan
fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották, és az érintett üzem kihűlt.
Néhány perce Százhalombatta polgármestere bejelentette, hogy a tüzet eloltották.
A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében, és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.
A Holtankoljak ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti a baleset, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.
„Én is azt az információt kaptam, hogy biztosítva van a hazai üzemanyag-ellátás, de akár importból is beszerezheti a Mol a kieső mennyiséget” – vetette fel. Ennek kapcsán kerestük a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát, Grád Ottót, aki azonban jelezte, hogy kizárólag a Mol kommunikál, neki nem áll módjában információkat megosztani.
Az Erste elemzői állítják: 40 százalékos a kiesés
Közben az Erste kifejezetten sötét hangulatú elemzést közölt, de ez inkább elsődleges benyomásokon alapulhat. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a Mol Dunai Finomítójában tegnap éjjel keletkezett tűz nagymértékben befolyásolhatja a magyar és a regionális kőolajtermék-ellátást.
Szerintük a tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárlókapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozókapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárlóüzemből.
Emiatt az Erste szakértői szerint a Mol csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarországra és a többi piacára, vagy ideiglenesen hozzányúl a stratégiai készletekhez – mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után –, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás. (Azóta a stratégiai készleteket egyébként pótolta az osztrák cég.)
Csakhogy a Mol közölte: ugyan az AV3 valóban egy fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus.
Ezért is tudják újraindítani a finomítót, ennek folyamata már megkezdődött.
A legrosszabb esetben is kétharmad kapacitással működhet a finomító, de ez attól függ, milyen kár keletkezett az üzemben.
A szerbeknek óriási csapás lehet a százhalombattai incidens
Az Erste elemző arra is rámutattak:
a régióban egy ország energiaellátása valóban veszélyben van. Ez nem más, mint Szerbia.
Az ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45 százalékának birtoklása révén (a részvények 29 százalékát a szerb állam, 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag).
A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevói üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolaj-finomítóját.
A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo
– állapítják meg az elemzők.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Bujdos Eszter úgy véli, hogy elsődleges és stratégiai cél a magyar piac ellátása, ha viszont valami egyéb megállapodásuk van, azt orvosolniuk kell a szerbeknek és a Molnak.