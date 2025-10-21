Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.89 +0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.89 +0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,866.63 +0.07% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,726 -1.61% OTP30,840 +0.62% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,162.53 +1.48% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,233 +0.2% BUX103,866.63 +0.07% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,726 -1.61% OTP30,840 +0.62% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,162.53 +1.48% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,233 +0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
Dunai Finomító
Százhalombatta
üzemanyagárak
tűz

Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja

Nem zárható ki, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak – ezt válaszolta a Világgazdaság kérdésére Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója, miután hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Mol-üzem területén. A prognózis nagyon korai, az olajtársaság egyelőre azt közölte, hogy a belpiac kiszolgálására koncentrál és vizsgálja a stratégiai készletek felhasználását. Amíg nem mérik fel a kárt, csak egyetlen dolog biztos: Magyarország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben. Jó hír, hogy az olajfinomító újraindítása megkezdődött.
Járdi Roland
2025.10.21, 11:22
Frissítve: 2025.10.21, 12:55

„Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt” – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.

százhalombattai finomító
Tűz a Molnál: még nem lehet tudni, mekkora a baj / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Százhalombattai finomító: máris újraindult

Az eset után a Mol bejelentette, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. 

Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár három vagy hat hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan

fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották, és az érintett üzem kihűlt. 

Néhány perce Százhalombatta polgármestere bejelentette, hogy a tüzet eloltották.

 

A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében, és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.

A Holtankoljak ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti a baleset, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.

„Én is azt az információt kaptam, hogy biztosítva van a hazai üzemanyag-ellátás, de akár importból is beszerezheti a Mol a kieső mennyiséget” – vetette fel. Ennek kapcsán kerestük a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát, Grád Ottót, aki azonban jelezte, hogy kizárólag a Mol kommunikál, neki nem áll módjában információkat megosztani.

Az Erste elemzői állítják: 40 százalékos a kiesés

Közben az Erste kifejezetten sötét hangulatú elemzést közölt, de ez inkább elsődleges benyomásokon alapulhat. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a Mol Dunai Finomítójában tegnap éjjel keletkezett tűz nagymértékben befolyásolhatja a magyar és a regionális kőolajtermék-ellátást. 

Szerintük a tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárlókapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozókapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárlóüzemből.

Emiatt az Erste szakértői szerint a Mol csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarországra és a többi piacára, vagy ideiglenesen hozzányúl a stratégiai készletekhez – mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után –, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás. (Azóta a stratégiai készleteket egyébként pótolta az osztrák cég.)

Csakhogy a Mol közölte: ugyan az AV3 valóban egy fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus.

Ezért is tudják újraindítani a finomítót, ennek folyamata már megkezdődött.

A legrosszabb esetben is kétharmad kapacitással működhet a finomító, de ez attól függ, milyen kár keletkezett az üzemben.

A szerbeknek óriási csapás lehet a százhalombattai incidens

Az Erste elemző arra is rámutattak:

a régióban egy ország energiaellátása valóban veszélyben van. Ez nem más, mint Szerbia. 

Az ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45 százalékának birtoklása révén (a részvények 29 százalékát a szerb állam, 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag).

A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevói üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolaj-finomítóját. 

A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo

– állapítják meg az elemzők. 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Bujdos Eszter úgy véli, hogy elsődleges és stratégiai cél a magyar piac ellátása, ha viszont valami egyéb megállapodásuk van, azt orvosolniuk kell a szerbeknek és a Molnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu