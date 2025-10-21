Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF422.12 +0.08% PLN/HUF91.84 -0.04% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF422.12 +0.08% PLN/HUF91.84 -0.04% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,510.86 -0.27% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,740 -1.09% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,320 -0.29% OPUS543 -0.37% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX9,907.36 -1.07% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,226.12 -0.11% BUX103,510.86 -0.27% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,740 -1.09% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,320 -0.29% OPUS543 -0.37% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX9,907.36 -1.07% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,226.12 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyorsjelentés
üdítőital-gyártó
Coca-Cola
tőzsde
nyereség

Coca-Cola: felpezsdült nyereség, de már az amerikaiaknak is drága a kóla

Ötszázalékos bevételbővülés mellett közel harminc százalékkal ugrott meg az üdítőital-gyártó nyeresége az előző negyedévben. A Coca-Cola megerősítette idei céljait, de továbbra is gyengének látja a fogyasztói keresletet.
K. T.
2025.10.21., 14:16

Vegyes üzenetekkel teli negyedéves eredményről számolt be kedd kora délután a világ legnagyobb üdítőital-gyártója. A Coca-Cola bevétele és nyeresége is túlcsordult az elemzői várakozásokhoz képest a harmadik negyedévben, az amerikai óriáscég szerint az üdítőitalok iránti kereslet azonban továbbra is gyenge.

Coca-Cola, nyereség, üdítőital
Felpezsdült a Coca-Cola nyeresége, de Amerikában már sokallják az üdítőital árát / Fotó: NurPhoto via AFP

Az atlantai székhelyű vállalat bevétele 5 százalékkal, 12,45 milliárd dollárra nőtt a szeptember végén zárult három hónapban, ezzel túlszárnyalta a 12,39 milliárd dollárról szóló piaci konszenzust. Az organikus bevételbővülés 6 százalékos volt az időszakban.

Az üdítőital-gyártó óriás adózott nyeresége eközben 29 százalékkal, 3,7 milliárd dollárra ugrott. Ez egy részvényre vetítve 86 centes eredmény. A szerkezetátalakítási költségek és egyéb tételek nélkül a Coca-Cola részvényenként 82 cent tisztított profitot könyvelhetett el a várt 78 cent helyett.

Az értékesített volumen mindössze 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de így is kedvező fordulatot jelez az előző negyedévben regisztrált csökkenéshez képest.

Hazai pályán nem megy olyan jól a Coca-Cola szekere

A két legfontosabb piacon, Latin-Amerikában és Észak-Amerikában ugyanakkor stagnált az értékesített mennyiség. A Coca-Cola mendzsmentje korábban arról számolt be, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók az Egyesült Államokban kevesebbet vásárolnak az italaikból, azzal együtt is, hogy a vállalat kifejezetten őket is igyekszik megszólítani megfizethető termékeivel.

 

Globális szinten a víz, sportitalok, kávé és tea áruszegmensben tapasztalta a legdinamikusabb volumennövekedést a társaság, amely palackozott vízből és sportitalokból 3 százalékkal többet, kávéból és teából pedig 2 százalékkal nagyobb mennyiséget adott el. A szénsavas üdítőitalok forgalma stagnált, a gyümölcslevek és növényi alapú italok volumene pedig 3 százalékkal maradt el a tavalyitól.

A társaság vezetősége megerősítette 2025 egészére vonatkozó teljesítménycéljait is, ennek megfelelően az egy részvényre jutó nyereség 3 százalékkal, a bevételek pedig – organikusan – 5-6 százalékkal emelkedhetnek idén.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
arany

Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Időszerű volt már egy szünet a nemesfém ralijában.
1 perc
alapkamat

Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően tartott sajtótájékoztatót.
5 perc
üdítőital-gyártó

Coca-Cola: felpezsdült nyereség, de már az amerikaiaknak is drága a kóla

A Coca-Cola megerősítette idei céljait, de továbbra is gyengének látja a fogyasztói keresletet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu