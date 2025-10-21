Továbbra sem enyhül a jegybanki szigor. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén nem nyúlt a jegybanki alapkamathoz, amely több mint egy éve 6,5 százalékon áll. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban erőt mutatott a forint, és a pénzpiacokon sem voltak nagyobb zavarok, az elemzők szerint az inflációs folyamatok még mindig nem adnak kellő mozgásteret az MNB-nek, hogy újrakezdje a tavaly október óta szünetelő kamatvágási ciklusát.

Döntött a jegybank: kiderült, hogy változik-e az alapkamat / Fotó: Shutterstock

Jegybanki alapkamat: Nagy Márton már csökkentene

Ennek ellenére szinte borítékolható, hogy a következő időszakban egyre aktuálisabb lesz a kérdés: mikor csökkenti a kamatokat az MNB . A forint év eleje óta masszív erősödésen van túl, az euróval szemben 5 százalékot, a dollárral szemben 40 százalékot erősödött, amivel bekerült a világ legjobban teljesítő devizái közé. A hazai fizetőeszköz ilyen mértékű erősödése a jegybank szigorúságából fakad, miközben az MNB magasan tartja a kamatokat, a nagy és régiós jegybankok már rég túl vannak több kamatcsökkentésen, a magasabb kamatprémium pedig a forint felé tereli a befektetők. Az erős forint az infláció letörése szempontjából kedvező hír, az exportőröknek már kevésbé.

Ezek is hozzájárultak ahhoz, egyre inkább kezd kényelmetlenné válni a kormány számára a magas kamatszint.

Először Orbán Viktor miniszterelnök szólalt meg a kérdésben, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen adott podcastben említette meg a magas kamatok problémáját. A kormányfőnél azonban erősebb kijelentést tett Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján egyenesen megmondta, hogy szerinte a feltételek adottak, és eljött az ideje a kamatcsökkentésnek, mivel kisebb pozitív reálkamattal is beérhetné az MNB. A tárcavezető szavait a piac nem fogadta túl jól, a forint azonnal gyengülni kezdett, az euróval szemben visszatért a 390 euró fölötti tartományba.

Varga Mihály: nem cél az erős forint, hanem következmény

Részben ezekre a kritikákra is reagált Varga Mihály a parlament gazdasági bizottságában hétfő délelőtt a jegybank 2024-es üzleti jelentéséről szóló beszámolójában. "A számok ismeretében azt tudom mondani, hogy a monetáris politika kifizetődő volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság számára teljes egészében előnyöket tudjon realizálni” – fogalmazott az MNB elnöke, majd hozzátette, a jegybank az elmúlt fél évben folytatott kiszámítható politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2–4 százalék közötti toleranciasávhoz.