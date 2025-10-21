Nyilvánosságra hozták a Mol hivatalos levelét a százhalombattai tűzről: ezt kell tudniuk a környező településeknek a füstről

Október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomító AV3-as üzemében. A Mol létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen – közölte Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere a Mol Nyrt. a közösségi médiában.

Fotó: Járdi Roland / VG

A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárására.

A Mol mindent megtesz, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa. Vezér Mihály kommentben azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez. A szél jelenleg Martonvásár felé fúj.

A Világgazdaság helyszíni tudósítója szerint a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg. Mint ismert, az este folyamán keletkezett tűzről adott hírt a katasztrófavédelem, ám ők még nem nevesítették a Mol üzemét.

Annyit jelentettek, hogy Százhalombattán az Olajmunkás úton gyulladt ki egy vegyialapanyag-feldolgozó üzem. Később egyértelműen a százhalombattai finomítót, vagyis a Mol tulajdonában álló Dunai Finomítót jelölték meg. A tüzet lokalizálták, körbezárták, és az oltási munkálatokat megkezdték még az esete folyamán.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy technológiai berendezés.

Különös egybeesés, hogy hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban is robbanás volt. Ez 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.