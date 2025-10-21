Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.8 -0.07% RON/HUF76.5 +0.02% CZK/HUF16.01 -0.1% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.8 -0.07% RON/HUF76.5 +0.02% CZK/HUF16.01 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,817.14 +0.03% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,738 -1.17% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,122.94 +1.09% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229.71 +0.05% BUX103,817.14 +0.03% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,738 -1.17% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,122.94 +1.09% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229.71 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Százhalombatta
MOL
tűz

Nyilvánosságra hozták a Mol hivatalos levelét a százhalombattai tűzről: ezt kell tudniuk a környező településeknek a füstről

Tűz ütött ki a százhalombattai Mol-üzemben hétfőn este. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez, a szél jelenleg Martonvásár felé fúj.
VG
2025.10.21, 07:28
Frissítve: 2025.10.21, 08:19

Október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomító AV3-as üzemében. A Mol létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen – közölte Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere a Mol Nyrt. a közösségi médiában.

százhalombatta, finomító, mol Nyilvánosságra hozták a Mol hivatalos levelét a százhalombattai tűzről: ezt kell tudnia a környező településeknek a füstről
Fotó: Járdi Roland / VG

A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárására.

A Mol mindent megtesz, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa. Vezér Mihály kommentben azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez. A szél jelenleg Martonvásár felé fúj.

A Világgazdaság helyszíni tudósítója szerint a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg. Mint ismert, az este folyamán keletkezett tűzről adott hírt a katasztrófavédelem, ám ők még nem nevesítették a Mol üzemét. 

Annyit jelentettek, hogy Százhalombattán az Olajmunkás úton gyulladt ki egy vegyialapanyag-feldolgozó üzem. Később egyértelműen a százhalombattai finomítót, vagyis a Mol tulajdonában álló Dunai Finomítót jelölték meg. A tüzet lokalizálták, körbezárták, és az oltási munkálatokat megkezdték még az esete folyamán.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy technológiai berendezés.

Különös egybeesés, hogy hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban is robbanás volt. Ez 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

Új fejezet a régiós olajellátásban: megérkezett az MVM–Mol első közös kőolajszállítmánya

Megérkezett az első közös azeri kőolajszállítmány az MVM csoport és a Mol csoport együttműködésének eredményeként az Adria-tenger parti Omisalj kikötőjébe. A tankerhajó 92 ezer tonna Azeri Light típusú nyersolajat szállított a Kaszpi-tenger térségéből, amely a törökországi Ceyhan terminálból indult útnak. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu