A jó dizájn nemcsak szép, pénzt is hoz

Ha két termék vagy szolgáltatás ugyanazt tudja, a fogyasztó azt fogja választani, amelyik jobban tetszik neki.

A Magyar Formatervezési Tanács 2004 óta minden évben megrendezi a Magyar Design Hetét, hogy felhívja a figyelmet a dizájn szerepére a gazdasági életben. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán belül működő érdekérvényesítő és lobbiszervezet október 4–13. között 150 programmal kísérve tartja meg a rendezvényt Budapesten, amelyhez Pécs, Győr, Debrecen, Eger, Sopron és Veszprém is csatlakozik.

A 2019-es esemény központi témája a flow, vagyis az áramlás a szcénán belül. Ebben egyik hangsúlyos elem az együttműködés és a közös gondolkodás az üzletemberek és a dizájnszakértők között.

A programok tervezésekor elsődleges szempont, hogy ezek találkozási platformként is funkcionáljanak. Vagyis alkalmasak legyenek vállalkozásfejlesztési tanácsok átadására – akár úgy is, hogy cégeknek adnak át információkat arról, miért hatékony, valamint profitnövelő a jó dizájn –, de arra is, hogy dizájnereket lássanak el üzleti tervezéssel, üzleti tudatossággal kapcsolatos praktikus megoldásokkal.

A dizájnhét a kezdetekkor egy, a nagyközönségnek szóló edukációs programsorozatként indult. Ez változatlanul fontos tényező, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakmai szekció is: ilyen például a vállalkozások megszólítása és egyúttal annak a tudatosítása a cégvezetők felé, hogy a dizájn mennyire fontos az innovációban.

A dizájnnak ugyanis az összes ipari ágazaton belül szerepe van, mivel ha jól csinálják, minden területen növeli a versenyképességet.

A gyártás során olyan formát találnak ki a dizájnerek, amely megfelel a mostani trendekhez illeszkedő, korszerű paramétereknek, legyen az a vonzó külső, a könnyű szállíthatóság, az ideális anyaghasználat vagy éppen a fenntarthatóság és a környezetvédelem.

