A magasabb árfekvésben borult a piac

Egyelőre más módon érinti a koronavírus-válság a tömeg- vagy alacsonyabb árkategóriájú borokat termelő borászatokat és a főként az éttermekbe szállítókat.

A borágazatot is rendkívül érzékenyen érinti a koronavírus-járvány, de a lédig tömegborokat értékesítő, és a diszkontáruházakba, hipermarketekbe szállító, alacsonyabb árkategóriában utazó borászatok nem számoltak be számottevő forgalomcsökkenésről – mondta a Világgazdaságnak Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke. Ezekben az üzletekben néhol azt is tapasztalták, hogy – ahogyan a lisztnél vagy a krumplinál – inkább többet vásároltak az emberek, de húsvét után sem fordult elő nagyobb visszaesés. Azok a borászatok viszont, amelyek a minőségi termelést előtérbe helyezve boraik számottevő részét éttermek számára értékesítik, a HoReCa-szektor bedőlésével drasztikus árbevétel-csökkenést kénytelenek elviselni.

Eközben a tavaszi időszak óriási kitettség a szőlőtermelőknek és a borászoknak, mert finanszírozniuk kell az idei termelést és a 2019-es évjárat palackozását, ami óriási tétel. Légli Ottó szerint ráadásul a borászatok túlnyomó többsége gyakorlatilag bizományban szállít, és – kis túlzással – a teljes termékláncot a termelők finanszírozzák.

Mint fogalmazott, ez most nagyobb probléma a szőlészeknek és a borászoknak, mint az idénymunkások esetleges hiánya. Utóbbinál a HNT elnöke úgy tapasztalja, hogy a máshonnan felszabaduló munkaerő már megjelent náluk. Egyébként pedig az óriási munkaerő-igényű tavaszi munkákkal – amelyek nagyobb költséget támasztanak a szüretnél is – húsvétra már végeztek az ültetvényeken. Négy hónap múlva itt a szüret, és ha nem ürülnek addig a pincék, nem lesz fogyás. A HNT-elnök szerint erre nagy esély van. Sok termelőnek már az is gondot okoz, hogyan fér be a pincékbe a 2020-as termés.

