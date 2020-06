A teljes ellátási láncra rálát a hatóság

A törvénymódosítással az eddiginél gyorsabban és hatékonyabban léphet fel a tisztességtelen piaci gyakorlattal szemben a fogyasztóvédelem. Az új szabályozás a vásárlókat és a jogkövető vállalkozásokat is védi.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása a kihirdetéstől számított 60. napon, augusztus 22-én lép hatályba, ekkortól

a hatóság nemcsak a fogyasztóval közvetlen szerződéses kapcsolatban lévő eladóval szemben léphet fel jogsértés esetén, hanem a hatásköre kiterjed az üzleteken túl a nagykereskedőkre, a raktárakra, az importőrökre, sőt még a gyártókra is.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára úgy értékelt a Világgazdaságnak, hogy a törvénymódosítás a fogyasztóvédelem megerősítésével védi a vásárlókat és a jogkövető vállalkozásokat, az eddiginél jóval szigorúbb szabályozással pedig gyorsabban és hatékonyabban léphetnek fel a tisztességtelen piaci gyakorlattal szemben.

Az elmúlt öt évben az üzletek 45 százaléka jogsértő volt a jótállási-szavatossági ellenőrzések szerint, az évi 30-33 ezer panasz 40 százaléka szintén e témakörben érkezik be. Ráadásul a békéltető testület előtt lévő évi 10-12 ezer ügy 37 százaléka is a jótállás és a szavatosság kérdéseire vezethető vissza. Mindez beavatkozást igényelt a szakterülettől, az új rendelkezések jövő januárban lépnek hatályba. Ha például az első meghibásodás esetén megállapítható, hogy a termék nem javítható, akkor kötelező a csere, továbbá abban az esetben is, ha az árucikk 30 napon belül nem javítható, vagy ha három javítás után ismét meghibásodik. Minden más esetben törekedni kell a 15 napon belüli javításra. Ha ez nem lehetséges, arról legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a vevőt.

