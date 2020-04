Kiegyensúlyozott maradt a tejpiac

Időnként vannak feszültségek, de nem lenne indokolt az árcsökkenés a tejtermékpályán, már csak azért sem, mert a keresleti piac fennmarad, a költségek pedig nőnek – összegezte a piaci helyzetet a Tej Terméktanács. A tejtermelők sem számoltak be negatívumokról.

Ugyanúgy viszik a tejet, mint a koronavírus-járvány előtt, nem tapasztaltunk a tejtermelésre károsan ható folyamatokat

– mondta a Világgazdaságnak Krajcsovicz András, a kondorosi Fríz-Tej Zrt. igazgatósági tagja. Előfordult ugyanakkor, hogy a spot piaci árakra hivatkozva egyes felvásárlók próbáltak árat csökkenteni, de összességében nem tapasztaltak negatív folyamatokat a húsvét utáni időszakban sem. Az sem okozott problémát, hogy az enyhe tél miatt a tehenek tejhozamának visszaesése a szokásosnál kisebb mértékű volt, a többlettejet ugyanis felszívta a piac.

A spot piaci áringadozás nem új jelenség: a terméktanács adatai szerint a nyers tej és a fölözött tej azonnali árai Olaszországban hat-hét hét alatt 20 százalékkal csökkentek, ilyenre pedig 2012 óta minden második évben volt példa. Az exportra kerülő nyers tej, valamint a tejtermékek is tartják piacaikat.

Kizárólag az Olaszországba irányuló nyerstej-exportnak kellett új régiókat találni, ami – ahogyan azt Nagy István agrárminiszter a Világgazdaságnak adott interjújában elmondta – sikerült is. Ha a kivitel továbbra is zavartalanul folyhat, akkor jelentősebb belföldi fölösleg kialakulásától sem kell tartani. A válság eddig leginkább a kis- és középvállalkozásokat érintette, mivel ők a legfőbb beszállítói az iskolatejprogramnak, a HoReCa-szektornak, valamint a közétkeztetésnek. Ugyanakkor a kis­kereskedelmi forgalomban a hazai tejtermékvásárlás összességében nem csökkent az elmúlt hónapokban, sőt időszaki összehasonlításban inkább növekedett. A terméktanács is úgy értékeli, hogy az ágazat működése a normál keretek között folyik, nincs piaci vis maior helyzet, vagyis semmi sem indokolja a hatályos szerződéses kapcsolatok egyoldalú felmondását.

A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható