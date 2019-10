Szárnyra kap Délkelet-Ázsia e-kereskedelme

A térsé­get a nagy számú inter­net­felhasználón kívül az Egyesült Államok és Kína közti kereskedelmi háború is vonzó befektetési célponttá teszi.

Biztató előrejelzést adott közre tegnap Délkelet-Ázsia online gazdaságáról a Reuters. Eszerint 2025-re elérheti a forgalom a 300 milliárd dollárt, mivel a régióban emberek milliói vásárolnak online, és veszik igénybe az utazásmegosztást vagy az ételszállítást. Hogy ez teljesüljön, háromszorosára kell duzzadnia a következő öt évben a jelenleg 100 milliárd dolláros iparágnak, legalábbis a Google, a szingapúri állami befektető Temasek Holdings és a Bain & Company globális üzleti tanácsadó cég közös jelentése szerint. Az optimista előrejelzést az elmúlt négy év tendenciái indokolják, mivel a fiatal generáció egyre gyakrabban intézi online az ügyeit, megemelték a korábbi 240 milliárdos becslés értékét.

Ez a növekedési ütem meghaladja az összes várakozást, az internet-hozzáférést már a lakosság legnagyobb része meg tudja fizetni, és a fogyasztók bizalma a digitális szolgáltatások iránt jelentős mértékben növekedett

– áll a 64 oldalas jelentésben.

Több mint 37 milliárd dollárt fektettek a délkelet-ázsiai online vállalatokba az utóbbi négy évben, többségük olyan e-kereskedelmi cégekhez került, mint a divatcikkeket értékesítő Zilingo és a szállítással foglalkozó Grab vagy a Go-Jek. Ez utóbbi, különböző szállítással foglalkozó vállalatok önmagukban 13 milliárd dollárt kóstáltak 2015-ben, és arra lehet számítani, hogy az értékük 2025-re megnégyszereződik, mert a személyszállítás mellett ételszállítási szolgáltatásaik is széles körben népszerűvé válhatnak.

Délkelet-Ázsia átlagos növekedési üteme 5 százalék évente, ez impozánsnak mondható világviszonylatban is. Egyben vonzó befektetési célponttá teszi a régiót, különösen az Egyesült Államok és Kína közti kereskedelmi háború miatt is. Négy év alatt 100 millióval nőtt az internet felhasználóinak száma, ma 360 millió internetező él a régió országaiban, Indonéziában, Malajziában, Vietnámban, Szingapúrban és a Fülöp-szigeteken. A gyors regionális növekedés azonban a képzett munkaerő és a szabályozás hiányának kockázatát is magában hordozza. Malajzia gazdasági versenyhivatala tegnap 20,53 millió dollár bírságot rótt ki a Grabra az ország versenyjogának megsértéséért, mert a társaság megakadályozta, hogy sofőrjei potenciális versenytársakhoz igazoljanak. A Grabnak egy hónapja van a fellebbezésre. Közben a héten Szingapúr olyan törvényt fogadott el, amely előírja, hogy a közösségi média oldalai kijavítsanak – vagy éppen eltávolítsanak – olyan tartalmakat, amelyeket a kormány hamisnak tart. Jogi csoportok amiatt aggódnak, hogy a „fake news”-törvény korlátozni fogja az internet szabadságát.