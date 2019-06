Jövőre is folytatódnak az adócsökkentések

A családvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióval összhangban jövőre is folytatódik az adó- és adminisztráció csökkentés – ezt tartalmazza a kedden az Országgyűlés elé kerülő jövő évi adótörvényről szóló javaslat. Az adórendszer alapjai változatlanok, a családi adórendszer megtartása, a négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességének bevezetése mellett a gazdaság minden szereplőjének könnyebb lesz 2020-ban. Csökken a kisvállalati adó, a szálláshely áfája, nem kell reklámadót fizetni, és a feltöltési kötelezettséggel együtt négy adófajta megszűnik.

A javaslat tartalmazza többek között a családvédelmi akcióterv egyik legnagyobb vívmányának, a négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességének a részletszabályait is. E szerint 2020. január 1-től azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket szültek vagy fogadtak örökbe, és azokat saját háztartásukban nevelték a fizetésükből 15 százalékkal többet vihetnek haza, amely összességében 22 milliárd forintot hagy a nagycsaládosoknál. Az adórendszer alapja továbbra is Európa egyik legalacsonyabb (15 százalék) személyi jövedelemadó kulcsán és a családi adókedvezményen alapul, ez utóbbi 380 milliárd forintot hagy jövőre a gyermekes családoknál – írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

E szerint a magyar vállalkozások továbbra is Európa legalacsonyabb társasági adóját (9 százalék) fizetik és a gazdaságvédelmi akcióterv számos pontja szintén szerepel a jogszabály-tervezetben.

Jövőre 13-ról 12 százalékra mérséklődik a kisvállalati adó mértéke.

Megszűnik az adófeltöltés társasági adóban, innovációs járulékban és energiaellátók jövedelemadójában, átmenetileg nulla százalékra csökken a reklámadó kulcsa, miközben a szálláshely-szolgáltatások áfája – a 4 százalékos turisztikai fejlesztési hozzájárulás bevezetése mellett – 18 százalékról 5 százalékra változik.

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, és a jövőre nézve kedvezőbbé válnak a fejlesztési adókedvezmény szabályai.

Csak ezek az intézkedések összességében 50 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál.

A Pénzügyminisztérium szerint olcsóbb lehet a csekkbefizetés is. A csekkes átutalások ugyanis 20 ezer forintig illetékmentesek lesznek, továbbá itt is érvényes lesz a 6 ezer forintos illetékmaximum. Az alacsony adók Magyarországra vonzhatnak számos nemzetközi sportszervezetet is. A magyarországi székhelyet választó nemzetközi sportszervezeteknek a munkavállalóik után mindössze 15 százalék adót (ekhot) kell fizetniük, illetve a sportdiplomácia körébe sorolható juttatásaik adómentesek lesznek. Az ide költöző szövetségek számos konferenciát, sportrendezvényt hozhatnak még hazánkba, amely nemcsak a hazai gdp-t és turizmust növelik, hanem egyre több embert inspirálhatnak a sportolásra és az egészséges életmódra.

A gazdaságvédelmi akcióterv egyszerűsítésre vonatkozó két pontjának a részletszabályai is szerepelnek a törvényjavaslatban.

A feltöltési kötelezettség megszüntetése – az adminisztrációs terhek csökkentése mellett – 150-170 milliárd forintot hagyhat minden évben öt hónappal tovább a gazdaság szereplőinél – írja a szaktárca közleménye, mely hozzáteszi: nagy könnyebbséget hoz, hogy négy adófajta szűnik meg 2020-tól. Ha az Országgyűlés megszavazza a törvényjavaslatot az egyre csökkenő taglétszámú egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnik, a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerőpiaci járulék pedig összeolvad, és jövőre már egy adófajtaként kell nyilvántartani.

Az egyszerűsítések a mezőgazdasági őstermelőket is érintik, többségük mentesül a szociális hozzájárulási adó negyedévenkénti bevallási és adóelőleg-fizetési kötelezettsége alól. Még több külföldi befektető-csoportot vonzhatnak hazánkba az egyszerűsítések a csoportos társasági alanyiság szabályozásban. A könnyítések szerint pl. a csoporttagoknak nem kell azonos pénznemben vezetni a könyveiket, és jelentősen csökken a nyilatkozatok száma is. Emellett egyszerűsödnek a kamatlevonásra, az adókedvezményekre és az adófelajánlásra vonatkozó szabályok.

A kedden benyújtott, hosszabb törvényjavaslatban az uniós irányelvek, szabályok átültetése szerepel. Az irányelveknek való megfelelés mellett a fő cél az volt, hogy az átültetés lehetőség szerint javítsa a magyar vállalkozások versenyképességét.

A piaci igényeknek is megfelelő szabályozás kialakításában az Adó-Tanácskozáson résztvevő legnagyobb szakértelemmel és ügyfélkörrel rendelkező adózási szakemberek is részt vettek

– írja a PM. Szerintük kedvező változás az is, hogy a behajthatatlan vevőkövetelésekre jutó áfa szigorú keretek között visszaigényelhetővé válik. Vagyis meghatározott feltételek fennállása esetén azt az áfát lehet visszakérni, amelyet a vállalkozó úgy fizetett meg az adóhivatalnak, hogy azt a vevő neki nem fizette meg.

Uniós kötelezettség miatt került be a törvényjavaslatba a cigaretta jövedéki adómértékét meghatározó utolsó három lépés, amellyel a tervek szerint 2021-re elérjük az előírt uniós minimum adó szintjét.