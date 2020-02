Ősszel újabb pályázati dömping jöhet

Az év végéig mintegy 800-1000 milliárd forint értékben írhatnak ki új pályázatokat a 2014-2020-as uniós ciklus még elérhető forrásaiból – mondta a Világgazdaságnak Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Előrebocsátotta: a papírmunka felére csökkentését, illetve előminősítés bevezetését is tervezik a pályázatoknál.

Perényi Zsigmond, az ITM államtitkára a Világgazdaságnak leszögezte:

abban érdekeltek, hogy a magyar vállalatok, különösen a kkv-k minél több pályázati forráshoz jussanak.

Rávilágított, hogy tavaly az eurózóna átlagos bővülési ütemének csaknem a háromszorosával, 4,9 százalékkal nőtt a hazai GDP, és ebből mintegy 1,2-1,5 százalékot a hazai és uniós fejlesztéspolitikai támogatások magyaráznak. Az Európai Bizottság a teljes Magyarországnak járó forráskeret 43 százalékát utalta át eddig, ez a részeredmény pedig szintén bizakodásra adhat okot Perényi Zsigmond szerint, hiszen

a V4-ek között éllovasok vagyunk vele. Az a cél, hogy ez a mutató 2020 végére 43-ról 55 százalékra ugorjon.

A lapunknak adott interjúban bejelentette:

várhatóan még az idén mintegy 800-1000 milliárd forint értékben jelentethetnek meg új pályázatokat a jelenlegi ciklus forrásai terhére.

Hozzátette, hogy az összeg nagyságát a 10 százalékos tagországi túlvállalás mellett az euró-forint árfolyam is befolyásolja, hiszen a korábbi számításokban szereplő 307 forintos átváltást egyszer már felemelték 318-ra, de akár további módosítás is indokolt lehet.

A közelgő 2021-2027-es uniós ciklus kapcsán az államtitkár előrebocsátotta:

vizsgálják a kombinált hiteltermékek elterjesztését, a pilot programban már tesztelt, feltételesen visszatérítendő támogatási forma további térnyerésének lehetőségét.

De a fejlesztéspolitikában is napirenden van a bürokráciacsökkentés, az a cél, hogy még kevesebb legyen a papírmunka, akár feleannyi, mint most, ezzel a pályázók és az intézményrendszer életét is megkönnyíthetik. A tervek között egy előminősítési rendszer bevezetése is szerepel: ha egy cég az első pályázatánál minden szükséges adatot megadott, a költségekkel pedig szabályszerűen elszámolt, akkor a második-harmadik alkalommal már a különféle nyomtatványok újbóli bemutatása nélkül zöld utat kaphatna.

