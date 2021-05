Palkovics: szorosabb tudományos együttműködés kell Nyugat-Európával

Magyarország az egyetemeinek, kutatóintézeteinek, oktatási hálózatának és cégeinek fejlesztésén túl a jelenleginél sokkal magasabb szintre kívánja emelni a kutatás-fejlesztést és az innovációt – erről Palkovics László beszélt Brüsszelben, miután kedden Marija Gabriel innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős uniós biztossal tárgyalt.

Az innovációs és technológiai miniszter a megbeszélést követően magyar újságíróknak nyilatkozva kiemelte:

El kell felejtenünk a visszafogottságunkat, ugyanis akarunk is, tudunk is, és képesek is vagyunk arra, hogy együttműködjünk nagy nyugat-európai egyetemekkel