Elbontják a Nyugati téri felüljárót

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa úgy döntött, hogy el kell bontani a Nyugati téri felüljárót. A bontásról szóló hírt Tarlós István főpolgármester jelentette be szerdán a Kossuth Rádióban – idézi a pestbuda.hu.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa május 14-i ülésén úgy döntött, hogy el kell bontani a felüljárót.

Városképi szempontból rendkívül csúnya

– magyarázta a főpolgármester a Kossuth Rádiónak adott szerda reggeli interjújában, hogy miért van szükség a bontásra.

A bontásról szóló döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek és a kormánynak is jóvá kell hagynia, ám Tarlós István azt mondta az említett interjúban, hogy a közfejlesztési tanácsi döntéseket eddig minden esetben jóváhagyta mindkét testület, így most is erre számít – írja a portál.