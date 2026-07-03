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paksi atomerőmű
Kapitány István
termelés

Nagyon fontos bejelentést tett Kapitány István Pakssal kapcsolatban

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Az elmúlt napok szélsőséges időjárása hatalmas nyomás alá helyezte a magyar villamosenergia-hálózatot. Az időjáráshelyzet javulásával Paks működése is helyreállhat, erről posztolt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Nagy Krisztián
2026.07.03, 21:38

A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű a mai napon elkezdhette visszaemelni a teljesítményét − jelentette be Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter egy közösségimédia-bejegyzésben.

Kapitány István engedélyt adott a Paksi atomerőműnek
Kapitány István engedélyt adott a Paksi atomerőműnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Nehéz helyzetbe került a Paksi atomerőmű

A Duna magas vízhőmérséklete miatt a Paksi atomerőműnek a környezetvédelmi előírások alapján csökkentenie kellett a teljesítményét.

A hőhullám miatt ugyanakkor rekordközeli villamosenergia-fogyasztás alakult ki, elsősorban a légkondicionálók használatából miatt. 

A MAVIR ezért jelezte, hogy ellátásbiztonsági kockázat alakulhat ki. Erre reagálva Kapitány István a rendszerirányító kezdeményezésére két napra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól, amit később július 3-ig meghosszabbított. Vagyis nem a korábbi teljes névleges teljesítmény visszaállításáról döntött, hanem arról, hogy az előírások szerint szükséges újabb visszaterhelést ne kelljen teljes egészében végrehajtani. Emiatt az erőmű a tervezettnél magasabb teljesítményen termelhetett az ellátásbiztonság érdekében.

Az aktuális helyzetről

A cikk írásának időpontjában a Paksi atomerőmű elektromos teljesítménye a négy blokk összesített adata alapján 1561 megawatt volt, szemben a 2000 megawattos névleges kapacitással.

A Duna hőterhelésére vonatkozó fő környezetvédelmi korlát szerint a melegvíz-kibocsátási ponttól 500 méterre

a folyó hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot,

a hűtővíz és a befogadó víz közötti különbség legfeljebb 11 Celsius-fok lehet, amitől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a folyó hőmérséklete 4 fok alatt van. Ilyenkor maximálisan 14 fok lehet a különbség.

Amennyiben a Duna vízhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot, mérni kell a 30 fokos korlát betartását a referencia-szelvényben.

Ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával a 30 fokos határérték túlléphető,

de a folyóba visszavezetett hűtővíz által kialakított hőcsóva ebben az esetben sem mehet 31,5 Celsius-fok fölé, különben az erőmű teljesítményét csökkenteni kell.

 

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