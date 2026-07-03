Csőstül jön a baj: Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus – ha bekerül az országba, szabályos mészárlás lesz az állatoknál

Egy nagyon veszélyes betegségről van szó, amit vírus okoz és klasszikus tünetei vannak. Az állatok levertek lesznek, nem akarnak enni, folyik a szemük, az orruk, majd szélsőséges esetben jöhet a nagyon súlyos hasmenés, a tüdőgyulladás és a láz is.

Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tünetek egy idő után nagyon látványosak, a mortalitás pedig kifejezetten magas a juhok és a kecskék körében − figyelmeztetett Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

Drága a vírus elleni védekezés

A szakértő szerint a kecskékre a legveszélyesebb a betegség és szélsőséges esetekben akár 70-90 százalékos arányú elhullást tud okozni:

Nagyon komoly gazdasági kárról beszélünk, tehát ahol ez a kór feltűnik, ott nagyon komoly állatállomány-veszteséggel kell számolni

− mondta Braunmüller Lajos, majd hozzátette, hogy a kórra van vakcina, és létezik egy olyan globális cél is, hogy néhány évtizeden belül az egész világról eliminálják a betegséget, de ez nem könnyű feladat.

Rengeteg pénzbe kerül, ráadásul nagyon sok országban egyszerre kellene vakcinázni.

Ha az állatok megkapták a betegséget, akkor gyógymód igazából nincsen. Csupán tüneti vagy másodlagos kezelések léteznek, például a bakteriális felülfertőzésekre lehet antibiotikumot adni, hidratálni lehet az állatokat. Valamennyit lehet segíteni, de lényegében gyógyíthatatlan a betegség − mutatott rá a szakértő.

Mi a protokoll fertőzés esetén?

Az állattartónak mindenféleképpen be kell jelentenie a fertőződést a helyi állategészségügyi hatóságnak. A lehető legfontosabb ilyenkor, hogy minden állatszállítást azonnal le kell állítani arról a telepről, illetve abból a térségből is − ismertette Braunmüller Lajos, majd felhívta a figyelmet arra, hogy

ilyenkor nagyon gyakran felmerül az állatok leölése is, ami a protokoll része, de mindenekelőtt az állatszállítások leállítása fontos, mert leginkább így terjedhet a kór.

A vírus levegőben nem terjed, csak közvetlen érintkezés és váladékok útján adhatja át a fertőzött állat egy egészségesnek, ezért fontos megakadályozni ennek a lehetőségét.