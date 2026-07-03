Lángoló nyarak: ismét erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Magyarországon is nő a veszély

Újra fellángolt az erdőtűzszezon Dél-Európában: a rendkívüli hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél együttesen több országban is jelentős kockázatot jelent. A legfrissebb adatok szerint az Európai Unióban 2026 eleje óta már csaknem 119 ezer hektárnyi terület égett le, ami ugyan elmarad a tavalyi rekordközeli ütemtől, de még mindig messze meghaladja az erdőtűz nyilvántartásokban szereplő hosszú távú átlagokat.

A Canadair repülőgépei 2026. július 2-án erdőtűz oltásában vesznek részt Roquemaure közelében, Gardban, Franciaországban. Fotó: Hans Lucas via AFP

Jelenleg a legnagyobb tűzesetek Dél-Franciaországban vannak. A Földközi-tenger partvidékén, különösen az Aude és Hérault megyék határvidékén, valamint Perpignan térségében több, gyorsan terjedő tűzzel küzdenek a hatóságok. Az Aude megyében keletkezett egyik nagyobb tűz mintegy 900 hektárt perzselt fel, miközben a spanyol határhoz közeli Canet-en-Roussillon környékén emberek ezreit kellett kimenekíteni, és Perpignan repülőterét is ideiglenesen lezárták. A tűz Marseille tágabb térségében is komoly beavatkozást igényelt.

Nemcsak Franciaország érintett. Június végén és július elején Olaszországban, a Balkánon, Görögországban és Spanyolországban is megnőtt a tűzveszély, több helyen aktív tüzeket is jelentettek. Horvátországban Vis szigetén, Albániában Klos közelében dolgoztak a tűzoltók, miközben a mediterrán térség nagy részét rendkívüli hőség sújtotta.

Erdőtűz: évről évre visszatér a veszélyes időszak

Az erdőtüzek Európában már nem kizárólag a nyár végének problémáját jelentik. Az Európai Bizottság kutatóközpontja szerint a hagyományosan június elejétől szeptember közepéig tartó tűzszezon egyre hosszabbodik: súlyos tüzek gyakrabban fordulnak elő már tavasszal, és az őszbe is átnyúlhatnak. A jelenséget a magas hőmérséklet, a csapadékhiány, az alacsony páratartalom és az erős szél együttese erősíti fel.

A nyarak tehát nemcsak melegebbek, hanem tűzveszélyesebbek is. A száraz fű, az erdei avar, a bokros területek és a mezőgazdasági táblák környezetében felhalmozódó növényi maradványok rendkívül gyorsan lángra kaphatnak. Egy kisebb szabadtéri tűz vagy gondatlanul eldobott cigarettacsikk ilyen körülmények között rövid idő alatt több hektárra terjedhet.