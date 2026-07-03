Mire készül az új Fed-elnök?

Kevin Warsh május végén vette át a hivatalát, az első kamatdöntő ülést június 17-én tartották az elnökletével, és rögtön számos érzékelhető változást hozott a vezetőcsere. A jegybanki közleményt jelentősen lerövidítették, nem szerepelt benne előretekintő iránymutatás, és mindössze néhány mondatot tettek közzé a kamatdöntésről, a gazdasági aktivitásról, a munkaerőpiacról, illetve az inflációs folyamatokról. Több fontos bejelentést is tett: 5 munkacsoportot hoznak létre, melyek a monetáris politika működésének teljes rendszerét és annak esetleges átdolgozását vizsgálják. Az első munkacsoport a jegybanki kommunikációval, a második a Fed mérlegével, a harmadik az adatforrások használatával, a negyedik a termelékenységgel és a munkaerőpiaccal, az ötödik pedig az inflációs keretrendszerrel fog foglalkozni.

Fed-elnök – Kevin Warsh sajtótájékoztatót tartott Washingtonban / Fotó: AFP

A befektetők fókuszában elsősorban a várható kamatpolitika, illetve a jegybanki mérleg sorsa áll, mivel alapvetően ezek határozhatják meg a pénzpiaci kondíciók hosszabb távú alakulását a következő negyedévekben. Fontos kiemelni, a sajtótájékoztatón Warsh azt üzente, hogy addig nem kerülhet sor az inflációs cél felülvizsgálatára, míg nem sikerül tartósan visszatérni a 2 százalékhoz. Korábban kritizálta, hogy a 2008-as globális pénzügyi válság után a Fed nem csökkentette kellő mértékben a jegybanki mérleget, és a QE-programok a fiskális politika irányába tolták a jegybankot. Azt is hangsúlyozta, hogy vissza kell térni a szigorúan vett monetáris politikához, tehát elsősorban a kamatszinttel kell szabályozni a bankrendszerben lévő likviditást.

A Fed-elnök szándékosan nem mutatott irányt

A korábban megszokott előretekintő iránymutatás nem véletlenül maradt ki a legutóbbi közleményből, az új elnök nem szeretne még bizonyos feltételekhez kötötten sem előre elköteleződni egy bizonyos kamatpálya mellett, erre szolgált az is, hogy a sajtótájékoztatón többször hangsúlyozta a magasfokú bizonytalanságot a döntéshozók várakozásait tükröző Dot Plot ábrával kapcsolatban. A friss előrejelzés szerint egyébként a jegybankárok kamatemelést várnak az idei évre, míg márciusban még kamatvágást prognosztizáltak. A kamatemelés lehetőségét a jelenlegi piaci árazások is alátámasztják, az év végéig 1 vagy 2, egyenként 25 bázispontos szigorítás lehetőségét mutatják. Ugyanakkor a kamatemelés kérdése még korántsem dőlt el, a harmadik negyedévben érkező inflációs és munkaerőpiaci adatok függvénye lehet.