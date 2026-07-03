Kapitány István korábbi kenyéradóját sötét múlt terheli: félrevezethette a hatóságokat a nigériai olajszennyezés ügyében a Shell

Újabb súlyos vádakkal bővült a Shell ellen Nagy-Britanniában zajló, évek óta húzódó per, amely a nigériai Niger-delta olajszennyezéséről szól. A felperesek szerint a vállalat félrevezette a brit bíróságot, hogy elkerülje a felelősségre vonást, amit a Shell határozottan visszautasít.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Shellre, miután új jogi dokumentumok szerint a cég félrevezethette az angol bíróságokat / Fotó: Peter Boer

Újabb súlyos vádakkal egészült ki a Shell ellen az angol Legfelsőbb Bíróságon folyó, hosszú évek óta húzódó per, amely a nigériai Niger-delta olajszennyezésének következményeiről szól. A Bille közösséget képviselő ügyvédek módosított keresetükben azt állítják, hogy az energiacég tudatosan félrevezette a brit bíróságokat annak érdekében, hogy az ügyet ne az Egyesült Királyságban tárgyalják.

Régi botrány kísérti a Shell-t

A per középpontjában több évtizednyi olajszennyezés áll, amely a felperesek szerint súlyos károkat okozott a térség élővilágában és a helyi lakosság megélhetésében. A közösség kártérítést és a szennyezett területek megtisztításának finanszírozását követeli.

A Shell korábban azzal érvelt, hogy az érintett műveletekért nem az anyavállalat, hanem nigériai leányvállalata, a Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) volt felelős. Emiatt a vállalat szerint az ügyet nem az angol, hanem a nigériai bíróságoknak kellett volna tárgyalniuk.

A Financial Times által látott, most benyújtott módosított kereset szerint azonban ez a kép nem felelt meg a valóságnak. A felperesek azt állítják, hogy a Shell felső vezetése jelentős irányítást és felügyeletet gyakorolt a nigériai leányvállalat működése felett, ezért az anyacég felelőssége sem zárható ki. Az ügyben korábban tanúként meghallgatott vezetők azt vallották, hogy a Shell nem szólt bele a nigériai vállalat napi működésébe, a karbantartási, biztonsági vagy olajszennyezési intézkedésekbe.

A most nyilvánosságra került belső vállalati levelezések azonban a felperesek szerint ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.

Az egyik, 2008-ban írt belső e-mailben Malcolm Brinded, a Shell akkori kutatási és kitermelési vezetője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szennyezett anyagokat béleletlen gödrökbe helyezték a kármentesítés során. A levél szerint a felszínen úgy tűnhetett, hogy sikeres volt a helyreállítás, miközben a talaj mélyebb rétegeiben továbbra is jelentős szennyezés maradhatott. Brinded azt is megjegyezte, hogy más országokban valószínűleg szigorúbb megoldásokat vártak volna el.