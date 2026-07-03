A Magyar Közút most magyarázkodhat: kiderült, hogy mi lett a sorsuk a pár éve lecserélt megyetábláknak

Komoly költsége lehet annak, hogy a kormány ismét megyékre nevezné át a vármegyéket. A Magyar Közút szerint a korábbi táblák már nincsenek meg, ezért 589 új megyehatárjelző tábla elkészítése csaknem 50 millió forintba kerülne.

A Magyar Közút közölte: a régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre, így teljes cserére lenne szükség / Fotó: Cseh Gábor

Váratlan gyakorlati problémába ütközhet a vármegyék ismételt átnevezése megyékké. Bár Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány visszaállítja a korábbi elnevezéseket,

a Magyar Közút szerint a régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre.

A miniszterelnök bejelentése szerint a jövőben a vármegyék ismét megyék lesznek, a főispánok elnevezése pedig újra kormánymegbízott lesz. Magyar Péter a döntés ismertetésekor azt mondta, reméli, hogy a korábban leszerelt táblákat nem lopták el, és meg szeretné tudni, hová kerültek például a Borsod-Abaúj-Zemplén megye vagy a Zala megye feliratú táblák.

A vállalat azonban az RTL megkeresésére azt közölte, hogy a régi táblák már nincsenek meg. Azokat még 2023-ban szerelték le, amikor a korábbi kormány döntése alapján országszerte lecserélték a megyehatár-jelző táblákat vármegye feliratú változatokra.

Magyar Közút: teljes cserére lenne szükség

Ez azt jelenti, hogy amennyiben valóban visszaáll a korábbi elnevezés, nem lesz lehetőség a régi táblák egyszerű visszahelyezésére. A közútkezelő számításai szerint összesen 589 új megyehatárjelző táblát kellene legyártani és kihelyezni.

A társaság becslése alapján ennek költsége megközelítené az 50 millió forintot. Ez az összeg kizárólag a táblák elkészítésére és cseréjére vonatkozik, miközben a névváltoztatás más területeken – például hivatalos dokumentumokban, nyilvántartásokban, térképeken vagy digitális rendszerekben – szintén további feladatokat és kiadásokat jelenthet.

A vármegye elnevezés 2023. január 1-jén tért vissza Magyarországon, miután az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Ekkor a megyék hivatalosan vármegyékké váltak, a kormánymegbízottak pedig főispánok lettek. A változást az állami szervek, a közlekedési táblák és számos hivatalos felirat is követte.