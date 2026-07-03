Hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját, óriási káosz várható a környéken – figyelmeztetést tett közzé a Budapest Közút

A munkavégzés ideje alatt a külső sáv a híd teljes hosszán lezárásra kerül, így három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésére − közölte a Budapest Közút pénteken az MTI-vel.

Két-három hetes lezárásra kell számítani / Fotó: yra Israel

A belső és a középső sávban 40 kilométer/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.

A lezárás után megújul az útburkolat

A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolathiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A fővárosi közútkezelő ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, és a következő hetekben végzi el az útpálya tartós helyreállítását − olvasható a közleményben.

A sérült burkolat elbontását követően ellenőrzik a hídszerkezet állapotát is, hogy a végleges javítás megkezdése előtt kiderüljön, a hibák kizárólag a burkolatot érintik vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően következhet az útpálya helyreállítása.