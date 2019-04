A negatív hírek is pörgetik a sportolók népszerűségét

A világ 100 leghíresebb sportolójának listájára csak 3 nő fért fel, és kiderült, hogy a vélt vagy valós bűncselekmények semmit nem csorbítanak egy sportoló hírnevén.

Bár a népszerűség számokban nehezen mérhető fogalom, az ESPN amerikai televíziós csatorna mégis megpróbálta rangsorolni napjaink legnépszerűbb sportolóit. A módszer tulajdonképpen a leginkább mérhető mutatókra támaszkodott, azaz megnézték kinek milyen szponzorációs értéke van, mennyien kerestek rá az adott atlétára a Google-ben, illetve hány közösségi média-követővel rendelkezik.

A foci és a tenisz mindent visz

A top 10-et a labdarúgók és a teniszezők uralják, ám olyan sportágak képviselői is befértek, mint a golf vagy a krikett.

Nézzük, hogy – az ESPN felmérése szerint – kik napjaink leghíresebb sportolói:

1. Cristiano Ronaldo (futball)

Szponzorérték: 37 millió dollár

Közösségi média: 148 millió követő

A portugál népszerűségéhez kétség sem férhet, az utóbbi időben pedig különösen forr körülötte a levegő. Júliusban megdöntötte a Serie A átigazolási rekordját, amikor a kilenc évnyi szolgálat után elhagyta a Real Madridot. Két hónappal később a Las Vegas-i rendőrség leporolta aktáját azzal kapcsolatban, hogy 2009-ben a vádak szerint megerőszakolt egy nőt, ám Ronaldo továbbra is tagadja ezt. Az ügy nem igazán befolyásolta népszerűségét és reklámértékét, ráadásul a Juventus részvényárfolyama is megduplázódott az érkezése óta.

2. LeBron James (kosárlabda)

Szponzorérték: 52 millió dollár

Közösségi média: 45,3 millió követő

Mióta „a Király” a Los Angeles Lakers játékosa lett, nagyobb figyelem övezi „működését”, mint eddig bármikor, pedig korábban is rendkívül népszerű volt világszerte. A hírek azonban nem túl fényesek vele kapcsolatban mostanában, tekintve, hogy a Lakers nem jutott be az NBA Play offjába. Az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy Michael Jordan és Kobe Bryant után King James a modern kori kosárlabdázás legnagyobb alakja.

3. Lionel Messi (futball)

Szponzorérték: 28 millió dollár

Közösségi média: 103,1 millió követő

Annak ellenére, hogy a Barcelona sztárja kudarcot kudarcra halmoz az argentin válogatottal, Messi csillaga még mindig fényesen ragyog. Bár a világbajnokságon a korai búcsú lehet, hogy az argentin klasszis utolsó nagy tornáját jelentette, a katalán csapatban még mindig klubszimbólum, aki sorra dönti meg az európai labdarúgás rekordjait – igaz ehhez Ronaldónak mindig van egy-két szava.

4. Neymar (futball)

Szponzorérték: 19 millió dollár

Közösségi média: 107,2 millió követő

A világ egyik legnagyobb ígéretének indult, reklámpartnereknek sincs híján, azonban az elmúlt időszakban leginkább sérüléseivel és balhéival tűnik ki. Briliáns teljesítménye helyett viszont színészi alakításairól emlékezünk rá a 2018-as világbajnokságról, s túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a mémgenerátorok kedvenc alanya lett.

5. Conor McGregor (vegyes harcművészet – MMA)

Szponzorérték: 15 millió dollár

Közösségi média: 29,7 millió követő

A Floyd Mayweather ellen vívott meccse minden bizonnyal felülmúlhatatlan hír- és reklámértékkel bírt, az ír viszont mindig tesz róla, hogy foglalkozzon vele a közvélemény. Hol egy fotóst csap le, hol utcai verekedésbe keveredik, hol obszcén módon lazáskodja túl az interjúkat, az viszont kétségtelen, hogy napjaink egyik legismertebb szereplője a küzdősportoknak. McGregor március végén – 2016 után – másodszor is bejelentette visszavonulását. A sportág egyik legismertebb alakja legutóbb októberben lépett az oktagonba, akkor kikapott az orosz Habib Nurmagomedovtól, a mérkőzést követően pedig verekedés tört ki, melynek következtében őt hat, riválisát pedig kilenc hónapra eltiltották.

6. Roger Federer (tenisz)

Szponzorérték: 41,5 millió dollár

Közösségi média: 14,5 millió követő

A minden idők legjobb teniszezőjének kikiáltott svájci a kikezdhetetlen sportolók mintapéldánya. Példás családapa és mintaférj, a sportszerűség szobra, a szponzorok álma, akiről sem a pályatársak, sem a közvélemény nem tud soha rosszat mondani. Tavaly lecserélte főszponzorát, a Nike-t, akikkel azóta is vitáznak saját márkás logójának jogairól.

7. Virat Kohli (krikett)

Szponzorérték: 20 millió dollár

Közösségi média: 37,1 millió követő

Az indiai válogatott csapatkapitánya több világrekorddal is büszkélkedik, s egyben ő a sportág történetének egyik legjobb Odi ütőjátékosa, India legnépszerűbb sportolója. 2014-ben nagyobb reklámértékkel bírt, mint Cristiano Ronaldo vagy Novak Djokovic.

8. Rafael Nadal (tenisz)

Szponzorérték: 29,3 millió dollár

Közösségi média: 15,6 millió követő

Nadal a spanyol sportolói aranygeneráció egyik legkiemelkedőbb alakja, aki már-már federeri magasságokban jár, ám karrierjét mostanában leginkább az jellemzi, hogy míg Federert próbálja utolérni a Grand Slamek számában, addig ott liheg a nyakában Novak Djokovic, hogy beérje őt. A spanyol mindig is balhémentes életet élt, s olyan cselekedeteivel tűnik ki, mint a spanyol árvíz utáni adakozás, vagy híres-hírhedt babonái meccs közben, ami miatt kissé bogarasnak találják a teniszezőt.

9. Stephen Curry (kosárlabda)

Szponzorérték: 42 millió dollár

Közösségi média: 23 millió követő

A Golden State Warriors klubikonja másodpercek alatt lett a liga egyik legnagyobb sztárja. Amellett, hogy parádés játékával lenyűgözte a sportág szerelmeseit, rengeteget jótékonykodik, s egy kisfiúnak még cipőt is küldött az aláírásával.

10. Tiger Woods (golf)

Szponzorérték: 42 millió dollár

Közösségi média: 6,4 millió követő

2008-ban ő volt a legjobban fizetett profi sportoló, miután 110 millió dollárt keresett. Az egykor csúcsgazdag és világhírű golfozó igazi hollywoodi történetet futott, miután a világ leggazdagabb sportolójából lecsúszott sztár lett: előállították ittas vezetésért, s feleségével is olyan világra szóló balhékat produkált, hogy szponzorai sorra kihátráltak mögüle. A hírek szerint akkortájt 5-12 milliárd dolláros veszteséget tudhatott magáénak.

Hol vannak a nők?

Bármilyen érdekes, az ESPN 100-as listájára mindössze 3 hölgy fért fel. A legelőkelőbb pozíciót a teniszező Serena Williams érte el, aki 17. a listán.

Az amerikai 18,11 millió dolláros szponzorértékével és 10,8 milliós social media táborával olyan férfi sportolókat előz meg, mint Novak Djokovic (20.), Lewis Hamilton (21.), Mohamed Salah (30.), vagy Tom Brady (31.).

Serena persze tett is az ismertségért: jelenleg ő minden idők legeredményesebb női teniszezője, sajátmárkás ruhakollekciójával brillírozik a divatiparban, anyai minőségéből gyakorlatilag PR-történetet csinált, a tavalyi US Openen tanúsított minősíthetetlen viselkedésével is hosszú ideig uralta a címlapokat.

Az ESPN szerint a második leghíresebb nő Marija Sarapova, a maga 37. helyezésével. Az orosz teniszező is jócskán szolgáltatott témát az elmúlt években. Ott van például a doppingügye, amikor

meglehetősen hosszú kihagyásra ítélte a WADA, miután fülön csípték tiltott szerek használatáért.

Azzal is meglehetősen nagy botrányt okozott, hogy életrajzi könyvében szokatlan részletességgel ecsetelte, miként kapott hisztériás őrjöngőgörcsöt Serena Williams, miután Sarapova megverte őt egy Grand Slam döntőben. Az orosz játékos 17 millió dolláros szponzorértékével és 14,6 milliós követőtáborával megelőzi többek között Sergio Ramost (38.), Wayne Rooney-t (40.), Odell Beckham Jr.-t (51.) és Luka Modricsot (60.) is.

A lista harmadik női szereplője ugyancsak teniszezik. Az indiai Sania Mirzát (93.) arról ismerhetjük leginkább, hogy az aktív egyes játékot korán befejező Martina Hingisszel összeállva minden idők egyik legsikeresebb női tenisz párosát alkották, és sikert sikerre halmoztak. A fentebb már említett Virat Kohli mellett India másik nagy kedvence, ezt tükrözi többek között 12,4 milliós követőtábora a közösségi médiában. Szponzorértéke azonban nagyon csekély, mindössze 2,13 millió dollár. Mirza is komoly férfi karaktereket utasított maga mögé, ilyen például Gianluigi Buffon (95.) vagy Rob Gronkowski (97.).

A negatív hír is hír

Mint a fenti listából láthatjuk, a hírnevet nem feltétlen és kizárólag csak a sportteljesítménnyel szerezték meg maguknak a sportolók, hanem a negatív hírek is nagyban befolyásolták a média és a közvélemény érdeklődését. Bár senki sem vitathatja, hogy a fenti atléták kiemelkedő tehetséggel és teljesítménnyel bírnak, a Google-kereséseket bizonyosan felpörgette a nemi erőszakról, ittas vezetésről, utcai verekedésről szóló hírek.