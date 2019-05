Az oktatásba és az olimpiára tart az e-sport

Több mint negyvenmilliárd forintos a videojátékok hazai piaca, és éves szinten 15-20 százalékkal bővülhet – mondta a Világgazdaságnak Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke. Magyarország a régió e-sport-nagyhatalmává válna, ehhez első lépésként profi klubokba tömörítik a rendszeresen versenyző negyvenezer játékos legjavát.

Az egyik legsikeresebb magyar futballedző, Dárdai Pál gyakran panaszkodik arra, hogy sok fiatal a PlayStationt nyomogatja ahelyett, hogy mozogna. Bántó ez?

Sok sportszervezettel kerültünk kapcsolatba az elmúlt években, és sűrűn találkozunk ezzel a megközelítéssel. A futballpéldánál maradva: azok a gyerekek, akik a FIFA19-cel játszanak, már a sportág előszobájában vannak, hiszen ismerik a játékszabályokat, a csapatokat és a játékosokat, vagyis a virtuális tér mégis közelebb hozza őket. A hagyományos sport és az e-sport megfér egymás mellett, sőt az a motivációs erő, amivel a fiatalok az utóbbiak felé fordulnak, átfordítható a testmozgás felé is. Magam is a lövöldözős, úgynevezett FPS videojátékok világából jövök, de hobbiszinten több sportot űztem, például fociztam, kick-boxoltam.

A PwC kutatása szerint jövőre már globálisan 1,5 milliárd dolláros üzletté nőhet az e-sport. Mi jöhet hosszabb távon? A határ a csillagos ég?

Mi is részt vettünk a Superdata, illetve a Newzoo adataira épülő felmérés összeállításában, az egymilliárd dolláros álomhatárt már tavaly átlépte az ágazat. A magasabb bázison sem veszít dinamikájából a növekedés, így senki se lepődjön meg, ha néhány év múlva 8-10 milliárd dolláros lesz a szektor. Ma már nem a szponzoráció és a reklám, hanem a külső befektetői bizalom áll a bővülés mögött: a háttériparágakba, a tematikus rendezvényekbe, a kapcsolódó vállalkozásokba folyik a pénz. Várhatóan marad ez az irány az idén és jövőre, a franchise-rendszerű ligák mozgathatják a piacot, de nagy kérdés az is, Kína és Oroszország hogyan viszonyul azokhoz a globális platformokhoz, amelyeken keresztül terjed az e-sport.

Magyarországon mióta tényező az e-sport?

Ha a Super Mario-jelmezbe öltözött Dévényi Tibi bácsi vezette Elektor Kalandort idézzük fel az 1990-es évekből, az is felfogható a hazai e-sport kezdeteként, de valójában az elmúlt három-négy év az igazán meghatározó. Az internethálózat fejlődése mellett a közösségi médiaplatformok terjedése volt a kulcs, mint például a Twitch vagy a Steam. Tegyük hozzá, ennél korábban is kaptak figyelmet a videojátékok, de akkor még kiberatlétákról és LAN-partikról beszéltünk, nem pedig e-sportról. Az Egymillióan a magyar esportért formációval 2013-ban kezdtünk el szerveződni, aminek a Magyar E-sport Szövetség létrehozása ugyanúgy a célja volt, mint hogy legyen magyar bajnokság és nemzetközi torna is, ezeket azóta sikerült is elérni. De az alapot az adta, hogy a hazai közösségben voltak olyan emberek, akik hittek magukban, versenyeket szerveztek, életben tartották a mozgalmat, és közben olyan tehetségek is kiválasztódtak, akik nemzetközi csapatokig jutottak.

A teljes interjú a Világgazdaság keddi számában olvasható