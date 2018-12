Mayweather és Serena 2018 trónján

Ismét az amerikai bokszoló zárt a kereseti rangsor élén. Floyd Mayweather ezzel már át is lépte az egymilliárd dolláros határt. Serena Williamsnek még a szülési szabadság is belefért.

Floyd Mayweather, a 41 éves amerikai bokszoló kereste a legtöbb pénzt 2017 és 2018 júniusa között – derült ki a Forbes 2018-as összesítéséből. Az ökölvívó 285 millió dollárt (közel 78 milliárd forintot) zsebelt be egyetlen év alatt. A dolog különlegessége, hogy az összeget mindössze egyetlen meccsel bokszolta össze, amikor tavaly összecsapott a ketrecharcos Conor McGregorral. McGregor 99 millió dollárt (27 milliárd forintot) vitt haza, amivel negyedik lett a kereseti listán.

Nem mellesleg Mayweather pályafutása során Michael Jordanhez és Tiger Woodshoz hasonlóan ezzel át is lépte az egymilliárd dolláros álomhatárt.

A dobogón ezután két focista, nevezetesen Lionel Messi (111 millió dollár / 30,3 milliárd forint) és Cristiano Ronaldo (108 millió dollár / 29,4 milliárd forint) áll. Ronaldo 2016-ban és 2017-ben volt első, előtte két évig pedig Mayweather kereste a legtöbbet.

McGregor a negyedik, őt követi Neymar (90 millió dollár), majd az NBA sztárja LeBron James (85,5 millió dollár) és a teniszlegenda Roger Federer (77,2 millió).

A listára felfért még a kosárlabdázó Stephen Curry (76,9 millió dollár), illetve két NFL-játékos, Matt Ryan (67,3 millió dollár) és Matthew Stafford (59,5 millió dollár).

Idén először fordult elő, hogy a listán nem találkozhatunk női sportolóval, ugyanis Serena Williams szülési szabadsága miatt csak két tornán vett részt.

A nőknél még mindig Serena az úr

A tenisz az egyetlen olyan sportág, ahol a nőknek szinte ugyanolyan kereseti lehetőségük van, mint a férfiaknak, ellentétben mondjuk az amerikai kosárlabdával, ahol az NBA sztárjai tízszeresét keresik, mint a WNBA frontvonalán küzdő hölgyek. A Forbes-lista tetején a teniszező Serena Williams található, aki annak ellenére lett listavezető, hogy 14 hónapig szülési szabadságon volt –

éppen emiatt tenisszel csak 62 ezer dollárt keresett.

A pályán kívüli bevételei ezzel szemben gigantikus mértékben gyarapodnak. Májusban jelentette be saját márkás ruhakollekcióját, és olyan szponzorokkal áll évek óta kapcsolatban, mint a Nike, a Wilson, a Gatorade vagy az IBM. Ezekből az együttműködésekből 18 millió dollárt söpört be, és a tenisszel megkeresett pénzével együtt 18,1 millió dollárra becsülhető az éves keresete, 86 milliós karrierdíjazása pedig kétszer annyi, mint nővére, Venus sportból származó bevétele.

A lista második helyezettje, a dán teniszező, Caroline Wozniacki egy év alatt hétmilliót ütögetett össze,

a stadionokon kívül pedig hatmillió folyt be olyan szponzoroktól, mint az Adidas, a Rolex, az Usana, a Babolat, és partneri szerződést kötött az Ovvo Opticsszal, ahol saját napszemüveg-kollekciója van.

A 13 milliós éves keresettel rendelkező dánt a szintén teniszező amerikai Sloane Stephens követi, aki 5,7 millió dollárt zsebelt be pénzdíjakból, és 5,5 milliót szponzoroktól, mint a Nike, a Mercedes-Benz, a Rolex, a Colgate, a Chocolate Milk és a Biofreeze.

Épphogy megelőzi 11,2 milliós összkeresetével a 11 milliót kaszáló spanyol Garbine Muguruzát. A spanyol teniszező pontosan ugyanannyit keresett a sportból, mint pályán kívüli tevékenységeiből: az Adidas és a Rolex is busasásan jutalmazza a Grand Slam-bajnokot.

Ötödik a mostanában inkább doppingbotrányával, mintsem teljesítményével kitűnő Marija Sarapova, az orosz teniszező mindössze egymilliót teniszezett össze, és 9,5 milliós bevételt tudhat magáénak a Nike-tól, a Headtől, a Porschétól és az Eviantól. További bevételei származnak a tavaly megjelent My life so far című életrajzi könyvéből.

A tízes listán további három teniszezőt találunk még, illetve egy tollaslabdázót és egy autóversenyzőt. A teljes képet látva pedig már-már ijesztő, hogy a hölgyek versenyében mennyire domináns a tenisz.