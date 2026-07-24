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baleset
Ryanair-járat
repülőgép

Horrorbaleset a Ryanair járatán: megszólalt az áldozat, így szippantotta ki a légnyomáskülönbség az utastérből – „Másfél-két percig volt a repülőgépen kívül”

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Először beszélt nyilvánosan Ljubisa Karović arról a Ryanair-járaton történt súlyos incidensről, amelynek során repülés közben betört az egyik ablak, a hirtelen megszűnő kabinnyomás pedig részben kiszippantotta a 61 éves szerb férfit a repülőgépből. Miközben Karović a történtekről számolt be, az amerikai légiközlekedési hatóság közölte: továbbra is vizsgálják a baleset okait, és egyelőre nem zárható ki sem a repülőgép életkora, sem a karbantartás esetleges szerepe abban.
VG
2026.07.24, 07:50
Frissítve: 2026.07.24, 09:27

A Görögországból Németországba tartó, a Ryanair légitársaság által üzemeltetett  Boeing 737-es július 10-én, nem sokkal a felszállás után került bajba, amikor a hajtóműből leváló alkatrész betörte az egyik utasablakot. A kabin hirtelen elvesztette a nyomását, ezért a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. Karović a baleset után először a Guardiannek adott interjút, amelyben elmondta, hogy éppen aludt, amikor egy robbanásszerű hangra felébredt – írja a Déli Szemle. A következő pillanatban a légáramlat mellkasától felfelé kirántotta a gépből.

ryanair, baleset
Először szólalt meg a Ryanair-gép fedélzetén történt baleset érintettje
Fotó: Despoina Papapavlou / Reuters

Hosszabb rehabilitáció vár a férfira a baleset után

A férfi elmondása szerint a baleset során többször elveszítette az eszméletét, nyak- és fejsérüléseket, valamint égési sérüléseket szenvedett. Néhány nappal ezelőtt engedték haza a kórházból, jelenleg nyakrögzítőt visel, és orvosai szerint hosszabb rehabilitáció vár rá.

„Lehet, hogy a biztonsági öv mentett meg, hogy végig be voltam csatolva. De talán a sors volt. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki” – fogalmazott.

Felesége, aki néhány sorral mögötte utazott, elmondta: az utasok azonnal megpróbáltak segíteni. Beszámolója szerint először egy táskával próbálták eltorlaszolni a kitört ablakot, de azt kiszippantotta a légáramlat. Ezután egy bőrönddel sikerült részben lezárni a nyílást.

A család ügyvédje szerint Karović mintegy másfél-két percig volt részben a repülőgépen kívül, túlélését pedig rendkívül ritka esetnek nevezte.

Állítása szerint a kritikus percekben elsősorban az utasok nyújtottak segítséget, miközben a kabinszemélyzet nem tudott érdemben beavatkozni.

A Ryanair ezt visszautasította. A légitársaság közleménye szerint

  • a kabinnyomás elvesztésekor a biztonsági előírásoknak megfelelően minden utasnak és légiutas-kísérőnek azonnal be kellett csatolnia magát, valamint
  • oxigénmaszkot kellett használnia. 

A vállalat szerint amint a repülőgép biztonságos magasságba süllyedt, a személyzet Karovićot a felesége mellé ültette, orvost keresett a fedélzeten, majd a leszállás után egészségügyi ellátást biztosított számára.

A férfi elmondása szerint a robbanás hangja azóta is újra és újra visszatér emlékeiben, és egyelőre elképzelhetetlennek tartja, hogy ismét repülőgépre üljön. Hozzátette, hogy a történtek miatt kártérítést is vár.

Megindult a csörte és az amerikai közlekedésbiztonsági felügyelet és a Ryanair között

Közben az amerikai Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is megszólalt az ügyben, tekintve, hogy a Boeing amerikai repülőgépgyártó cég. A hatóság levélben tájékoztatta Michael O'Leary Ryanair-vezérigazgatót, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában továbbra sem zárható ki sem a repülőgép életkora, sem a karbantartással kapcsolatos esetleges hiányosságok szerepe a baleset kialakulásában. Michael O'Leary korábban azt mondta, az elsődleges jelek arra utalnak, hogy a hajtóművet felszállás közben idegen tárgy rongálhatta meg, ugyanakkor elismerte, hogy ezt még nem lehet véglegesen kijelenteni. 

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke egyúttal arra is figyelmeztette a légitársaság vezetőjét, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban tett nyilvános kijelentései sérthetik az ügynökség szabályait.

A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják. Karović szerint a történtek legfontosabb tanulsága, hogy a repülőgépen minden utasnak folyamatosan bekapcsolva kell tartania a biztonsági övét, mert meggyőződése szerint ez mentette meg az életét.

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