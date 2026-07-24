Horrorbaleset a Ryanair járatán: megszólalt az áldozat, így szippantotta ki a légnyomáskülönbség az utastérből – „Másfél-két percig volt a repülőgépen kívül”

A Görögországból Németországba tartó, a Ryanair légitársaság által üzemeltetett Boeing 737-es július 10-én, nem sokkal a felszállás után került bajba, amikor a hajtóműből leváló alkatrész betörte az egyik utasablakot. A kabin hirtelen elvesztette a nyomását, ezért a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. Karović a baleset után először a Guardiannek adott interjút, amelyben elmondta, hogy éppen aludt, amikor egy robbanásszerű hangra felébredt – írja a Déli Szemle. A következő pillanatban a légáramlat mellkasától felfelé kirántotta a gépből.

Először szólalt meg a Ryanair-gép fedélzetén történt baleset érintettje

Fotó: Despoina Papapavlou / Reuters

Hosszabb rehabilitáció vár a férfira a baleset után

A férfi elmondása szerint a baleset során többször elveszítette az eszméletét, nyak- és fejsérüléseket, valamint égési sérüléseket szenvedett. Néhány nappal ezelőtt engedték haza a kórházból, jelenleg nyakrögzítőt visel, és orvosai szerint hosszabb rehabilitáció vár rá.

„Lehet, hogy a biztonsági öv mentett meg, hogy végig be voltam csatolva. De talán a sors volt. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki” – fogalmazott.

Felesége, aki néhány sorral mögötte utazott, elmondta: az utasok azonnal megpróbáltak segíteni. Beszámolója szerint először egy táskával próbálták eltorlaszolni a kitört ablakot, de azt kiszippantotta a légáramlat. Ezután egy bőrönddel sikerült részben lezárni a nyílást.

A család ügyvédje szerint Karović mintegy másfél-két percig volt részben a repülőgépen kívül, túlélését pedig rendkívül ritka esetnek nevezte.

Állítása szerint a kritikus percekben elsősorban az utasok nyújtottak segítséget, miközben a kabinszemélyzet nem tudott érdemben beavatkozni.

A Ryanair ezt visszautasította. A légitársaság közleménye szerint

a kabinnyomás elvesztésekor a biztonsági előírásoknak megfelelően minden utasnak és légiutas-kísérőnek azonnal be kellett csatolnia magát, valamint

oxigénmaszkot kellett használnia.

A vállalat szerint amint a repülőgép biztonságos magasságba süllyedt, a személyzet Karovićot a felesége mellé ültette, orvost keresett a fedélzeten, majd a leszállás után egészségügyi ellátást biztosított számára.