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munkanélküliség
KSH

Hiába magas a foglalkoztatás, egyre többen ragadnak meg a munkanélküliségben

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Júniusban 4 millió 646 ezren dolgoztak Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt, a részletes adatok azonban kedvezőtlen folyamatot jeleznek. A munkanélküliek 35,3 százaléka már több mint egy éve keresett állást, arányuk egy év alatt 3,6 százalékponttal emelkedett.
VG
2026.07.24, 08:37
Frissítve: 2026.07.24, 10:26

Júniusban 4 millió 646 ezer foglalkoztatottat és 214 ezer munkanélkülit mért a Központi Statisztikai Hivatal, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A részletesebb, háromhavi adatok ennél árnyaltabb képet adnak: az elsődleges munkaerőpiacon egy év alatt 50 ezerrel csökkent a dolgozók száma, miközben a tartósan állást keresők aránya érezhetően emelkedett.

Hiába magas a foglalkoztatás, egyre többen ragadnak meg a munkanélküliségben
Hiába magas a foglalkoztatás, egyre többen ragadnak meg a munkanélküliségben / Fotó: AlexandrMusuc

A havi adatok modellbecslésen alapulnak, ezért a munkaerőpiac szerkezetéről a 2026. április–júniusi időszak átlaga árul el többet. Ebben a három hónapban 4 millió 633 ezer 15–74 éves ember dolgozott, 28 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A KSH ugyanakkor jelezte, hogy ez az eltérés még a mintavételi hibahatáron belül maradt, vagyis önmagában nem bizonyít egyértelmű, statisztikailag biztos visszaesést.

Az elsődleges munkaerőpiacon látszik a gyengülés

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezren dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakánál. Közfoglalkoztatásban 70 ezren vettek részt, a külföldön dolgozók száma pedig 124 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy a teljes foglalkoztatotti létszámot továbbra is érdemben növelik azok, akik nem a hazai verseny- és közszférában helyezkedtek el.

A nemek között is eltérően alakult a helyzet:

  • a foglalkoztatott férfiak száma lényegében változatlanul 2 millió 473 ezer fő volt, 
  • a nőké viszont 29 ezerrel, 2 millió 160 ezerre mérséklődött. 

A KSH ezt a különbséget szintén a mintavételi hibahatáron belülinek minősítette, mégis figyelemre méltó, hogy a teljes létszámcsökkenés szinte kizárólag a nőknél jelent meg.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 75 százalékon maradt, vagyis lényegében megegyezett az egy évvel korábbival. A férfiaknál 79,1, a nőknél 70,7 százalékos arányt mértek. A stabil ráta és a csökkenő foglalkoztatotti létszám nem ellentmondás: a munkaképes korú népesség is fogy, így kevesebb dolgozó mellett is változatlan maradhat a foglalkoztatás aránya.

Egyre többen keresnek több mint egy éve munkát

Az április–júniusi időszakban átlagosan 218 ezer munkanélküli volt Magyarországon, ami 4,5 százalékos munkanélküliségi rátának felelt meg. A férfiaknál 4,1, a nőknél 4,9 százalékos mutatót mért a statisztikai hivatal. A létszámnál kedvezőtlenebb jelzés a munkakeresés időtartamának változása. Egy állás megtalálása átlagosan 12,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3 százaléka pedig már több mint egy éve keresett munkát. 

A tartósan állástalanok aránya egy év alatt 3,6 százalékponttal emelkedett.

Ezzel párhuzamosan a gyorsan elhelyezkedők aránya csökkent. A munkanélküliek 36,7 százaléka keresett három hónapnál rövidebb ideje állást, ami 4,6 százalékponttal maradt el az egy évvel korábbi értéktől. A négy–tizenegy hónapja munkát keresők aránya 28 százalékra nőtt.

Az adminisztratív nyilvántartás ugyanakkor kedvezőbb képet mutatott: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál június végén 211 ezer álláskereső szerepelt, 3,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez nem mond feltétlenül ellent a KSH felmérésének, mert a két adat eltérő módszerrel és eltérő csoportot mér: nem minden munkanélküli regisztrál álláskeresőként, és a nyilvántartottak között is lehetnek olyanok, akik a statisztikai meghatározás szerint nem számítanak munkanélkülinek.

A júniusi számok alapján a magyar munkaerőpiac továbbra is magas foglalkoztatási szint mellett működik, de az elsődleges munkaerőpiac létszámvesztése és a hosszú ideje munkát keresők növekvő aránya már gyengébb vállalati munkaerő-keresletre utalhat. A következő hónapok adatai mutatják majd meg, hogy átmeneti megtorpanásról vagy tartósabb lehűlésről van-e szó.

A demográfia elfedi a foglalkoztatás gyengülését

Az elemzők szerint a dolgozók számának csökkenése mögött egyszerre áll a gyenge gazdasági növekedés és a munkaképes korú népesség fogyása. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az aktív korúak száma egy év alatt 59 ezer fővel csökkent, ezért a foglalkoztatotti létszám úgy is mérséklődhet, hogy a foglalkoztatási ráta alig változik.

Molnár Dániel, a Gazdaságfejlesztési Központ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elsődleges munkaerőpiacon mintegy 44–50 ezerrel dolgoztak kevesebben, miközben a külföldi telephelyen dolgozó, de Magyarországon élő munkavállalók száma 124 ezer közelébe, a valaha mért legmagasabb szintre emelkedett. 

Az első negyedéves ágazati adatok alapján főként az iparban és az építőiparban csökkent a foglalkoztatás, a szolgáltatásokban viszont még bővült.

A vállalatok a bizonytalan kereslet mellett egyelőre inkább a meglévő kapacitásaikat használják ki, és csak tartós gazdasági élénkülés esetén kezdhetnek ismét nagyobb létszámbővítésbe. Regős szerint a júniusi, havi alapú 8 ezres csökkenés azért is figyelemre méltó, mert ebben a hónapban általában nőni szokott a foglalkoztatás, az adatot azonban a felmérés mintavételes jellege miatt óvatosan kell kezelni.

Egyre lassabban találnak munkát az álláskeresők

A munkanélküliségi ráta továbbra sem ugrott meg: júniusban 4,4, a második negyedévben 4,5 százalék volt. A kedvezőnek tűnő főmutató mögött azonban romlott az elhelyezkedés szerkezete. A munkanélküliek 35,3 százaléka már több mint egy éve keresett állást, miközben a három hónapon belül elhelyezkedők aránya 4,6 százalékponttal csökkent. Az átlagos munkakeresési idő 12,5 hónap volt.

Sümegi Ákos, az MBH Bank makrogazdasági elemzője szerint idén nem várható érdemi javulás, a bank 4,6 százalékos éves munkanélküliségi rátával számol. A vállalatok óvatosságát tovább erősíthetik a magasabb energiaköltségek, a csoportos létszámleépítések és az automatizáció terjedése. Hosszabb távon ugyanakkor nem a munkanélküliség, hanem a munkaerő fogyása jelentheti a nagyobb problémát, mert egyre többen lépnek ki nyugdíjba, mint ahány fiatal belép a munkaerőpiacra.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
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