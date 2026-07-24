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Milliós helikoptertaxik indulnak a Hungaroringre: ennyibe kerül tíz perc alatt kikerülni a dugót – a légtéri szabályok azonban szigorúak

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Nemcsak autóval, taxival vagy tömegközlekedéssel lehet eljutni a Formula–1-es Magyar Nagydíjra: a tehetősebb nézők helikopterrel is megközelíthetik a mogyoródi helyszínt. Egyetlen ülőhely ára irányonként már százezer forint alatt indul a Hungaroringre, a teljes gép lefoglalása és a repülőtéri transzfer azonban jóval nagyobb kiadást jelenthet.
Zováthi Domokos
2026.07.24, 08:30

Tíz-tizenöt perces repülőúttal váltható ki a Formula–1-es hétvége közúti torlódása, ennek azonban komoly ára van. A Hungaroringre közlekedő helikopteres szolgáltatók megosztott járatokat és teljes gépes chartereket egyaránt kínálnak. A díj attól függ, hogy az utas melyik napon, milyen irányban és melyik időpontban szeretne repülni. Megnéztük a légitaxi-piacon, hogy mennyibe kerülne, ha egy baráti társaság inkább a levegőben jutna el az egyik legtöbb turistát vonzó hazai eseményre. Az euróban megadott díjakat a július 23-án elérhető, eurónként 362,34 forintos árfolyamon váltottuk át.

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Irány a Hungaroring, azonban valamire figyelni kell: / Fotó: Tim Roberts Photography

Vasárnap már több, mint 200 ezer forint egy oda-vissza út

A Pickup Hungary ajánlata szerint a megosztott helikopterjáratok a Lupa-tó melletti heliport és a Hungaroring között közlekednek. Ebben az esetben az utas nem az egész gépet bérli ki, hanem egyetlen ülőhelyet vásárol, és más Formula–1-es vendégekkel együtt repül.

  1. Pénteken a Hungaroringre vezető út személyenként 200 euróba, vagyis körülbelül 72 500 forintba kerül. A visszaút ára 240 euró, mintegy 87 ezer forint, az oda-vissza csomagért pedig 414 eurót, hozzávetőleg 150 ezer forintot kérnek.
  2. Szombaton az odaút 272 euróba, körülbelül 98 600 forintba kerül, a visszaútért pedig 282 eurót, mintegy 102 200 forintot kell fizetni. Az oda-vissza jegy ára 491 euró, vagyis hozzávetőleg 177 900 forint.
  3. A legdrágább nap természetesen a vasárnapi futamé. A Hungaroringre vezető út ekkor 293 euróba, körülbelül 106 200 forintba kerül, a Budapestre tartó visszaútért pedig 374 eurót, mintegy 135 500 forintot kérnek. A vasárnapi retúrjegy 604 euró, vagyis csaknem 219 ezer forint személyenként. A futam utáni, 17.30 és 19 óra közötti visszautakra csúcsidős tarifa vonatkozik.

A repülés mindkét irányban tíz-tizenöt percig tart. A Lupa-tavi heliport Budapest belvárosától autóval mintegy húsz percre található, a szállodától a felszállóhelyig pedig külön közúti transzfer is kérhető. Ennek alapára irányonként 40 euró, körülbelül 14 500 forint, a prémium mercedeses fuvar pedig 100 euróba, mintegy 36 200 forintba kerül.

Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a Hungaroringen nézné a Formula–1-et. A vasárnapi futamra pedig elfogytak a normál jegyek. Aki pénteken vagy szombaton látogatna ki a Hungaroringre, még több lelátó közül választhat, de az időmérő napjára már akár 63 ezer forintot is elkérnek.

A teljes helikopter már milliós tétel lehet

Aki nem szeretne más utasokhoz alkalmazkodni, egy teljes gépet is kibérelhet. A hat utas szállítására alkalmas EC135 charterdíja irányonként 1750 eurótól, vagyis körülbelül 634 ezer forinttól indul. Teljes kihasználtság mellett ez fejenként nagyjából 106 ezer forintos költséget jelent.

A legfeljebb hét utast fogadó EC145 egy útra 2275 eurótól rendelhető meg, ami mintegy 824 ezer forintnak felel meg. Ha heten utaznak, a fejenkénti kiadás körülbelül 118 ezer forintra jön ki. A teljes gépes charter ára a budapesti szállás és a heliport közötti közúti transzfert is tartalmazza.

Oda-vissza úttal számolva az EC135 alapára megközelítheti az 1,27 millió, az EC145-é pedig az 1,65 millió forintot. A végösszeg ennél magasabb is lehet, mivel a visszaút, a kiemelt időpontok és az engedélyek további költségekkel járhatnak.

Még nagyobb kiadással kell számolnia annak, aki közvetlenül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Hungaroring között szeretne repülni.

Az ilyen charter ára legfeljebb hat utas számára irányonként 3700 eurótól, vagyis mintegy 1,34 millió forinttól indul. Egy retúrút alapára így már megközelítheti a 2,7 millió forintot, amelyhez a kiemelt idősávok vagy a leszállási engedélyek költségei is hozzáadódhatnak.

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Mindenki úgy jut el a Hungaroringre, ahogy a pénztárcája megengedi / Fotó: AFP

Más szolgáltatónál 72 ezer forintról indul a repülés

Az Airheli kínálatában pénteken 200 eurótól, körülbelül 72 500 forinttól lehet helyet foglalni. Szombaton 240 euró, mintegy 87 ezer forint az induló ár, vasárnap pedig a jelenlegi ajánlat szerint 260 eurótól, hozzávetőleg 94 200 forinttól kezdődik a szolgáltatás. Az oldalon több útvonal közül lehet választani:

  • Budapest és a Hungaroring között egy vagy két irányban,
  • valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a versenypálya között is kérhető transzfer.

A végleges összeg az útvonaltól, az utasok számától, a leszállási díjtól és az esetleges szállodai fuvar igénybevételétől függ. A társaság R44-es, Bell 206-os, kétmotoros AS355-ös, valamint EC145-ös gépekkel is kínál szolgáltatást. A kisebb R44 legfeljebb három, a Bell 206 négy, az AS355 öt, az EC145 pedig legfeljebb nyolc utast szállíthat.

A Heli Hungary szintén kínál Formula–1-es helikopteres transzfert, részletes, nyilvánosan elérhető 2026-os árlistát azonban nem közölt a honlapján. A pontos díjhoz egyedi ajánlatot kell kérni, így a végösszeg az útvonaltól, a géptípustól és az utazás időpontjától függ.

A levegőben sem lehet bármikor útnak indulni a Hungaroringre

A helikopteres transzfer nem úgy működik, mint egy folyamatosan elérhető földi taxi. Az utas előre lefoglalt indulási időpontot kap, a pontos repülési idősávot pedig a szolgáltató a felszállás előtt erősíti meg. A járatok közlekedését a rendelkezésre álló kapacitás, az időjárás, a leszállási engedélyek és az adott napra érvényes légiforgalmi korlátozások egyaránt befolyásolják.

Nem szabad mindig a légtér

A közzétett menetrend szerint pénteken és szombaton 8 és 20 óra között közlekednek a transzferjáratok. Vasárnap két időszakban, 8 és 15, valamint 17 és 20 óra között lehet repülni, vagyis a 15 órakor kezdődő futam alatt kétórás szünetet tartanak a szolgáltatók.

Ez önmagában nem jelent általános légtérzárat. Az időszakosan korlátozott, veszélyes és eseti légterek napi adatait a HungaroControl légtérfelhasználási terve tartalmazza, a járatoknak pedig az aktuális légiforgalmi tájékoztatásokhoz és engedélyekhez kell igazodniuk. A Hungaroring környékén a rendőrség is használ légi eszközöket:

a hatóság közlése szerint a térség közúti forgalmát a levegőből is folyamatosan figyelik a versenyhétvégén.

A helikopterrel érkezők a pálya melletti heliporton szállnak le, ahonnan még tovább kell utazniuk a lelátókhoz. A Hungaroring Heliport Center és a Paddock Club, illetve a 8-as kapu között ingyenes, légkondicionált buszjárat szállítja az utasokat.

A hétvégén jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj, a taxishiénák már lesben állnak: akár tízszeres fuvardíjat is elkérhetnek egyetlen fuvarért

A Formula–1-es Magyar Nagydíj idején ismét megjelenhetnek a Hungaroring környékén azok a szolgáltatók, akik a megnövekedett keresletet kihasználva irreálisan magas összeget kérnek az utasoktól. A szabályos taxiút Budapest belvárosából körülbelül tizenötezer forintba kerülhet, a hiénák azonban ennek akár a sokszorosát is elkérhetik. A taxisok legnagyobb érdekvédelmi szervezetének vezetője elárulta lapunknak, mire érdemes figyelni.

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