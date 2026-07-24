Milliós helikoptertaxik indulnak a Hungaroringre: ennyibe kerül tíz perc alatt kikerülni a dugót – a légtéri szabályok azonban szigorúak

Tíz-tizenöt perces repülőúttal váltható ki a Formula–1-es hétvége közúti torlódása, ennek azonban komoly ára van. A Hungaroringre közlekedő helikopteres szolgáltatók megosztott járatokat és teljes gépes chartereket egyaránt kínálnak. A díj attól függ, hogy az utas melyik napon, milyen irányban és melyik időpontban szeretne repülni. Megnéztük a légitaxi-piacon, hogy mennyibe kerülne, ha egy baráti társaság inkább a levegőben jutna el az egyik legtöbb turistát vonzó hazai eseményre. Az euróban megadott díjakat a július 23-án elérhető, eurónként 362,34 forintos árfolyamon váltottuk át.

Irány a Hungaroring, azonban valamire figyelni kell: / Fotó: Tim Roberts Photography

Vasárnap már több, mint 200 ezer forint egy oda-vissza út

A Pickup Hungary ajánlata szerint a megosztott helikopterjáratok a Lupa-tó melletti heliport és a Hungaroring között közlekednek. Ebben az esetben az utas nem az egész gépet bérli ki, hanem egyetlen ülőhelyet vásárol, és más Formula–1-es vendégekkel együtt repül.

Pénteken a Hungaroringre vezető út személyenként 200 euróba, vagyis körülbelül 72 500 forintba kerül. A visszaút ára 240 euró, mintegy 87 ezer forint, az oda-vissza csomagért pedig 414 eurót, hozzávetőleg 150 ezer forintot kérnek. Szombaton az odaút 272 euróba, körülbelül 98 600 forintba kerül, a visszaútért pedig 282 eurót, mintegy 102 200 forintot kell fizetni. Az oda-vissza jegy ára 491 euró, vagyis hozzávetőleg 177 900 forint. A legdrágább nap természetesen a vasárnapi futamé. A Hungaroringre vezető út ekkor 293 euróba, körülbelül 106 200 forintba kerül, a Budapestre tartó visszaútért pedig 374 eurót, mintegy 135 500 forintot kérnek. A vasárnapi retúrjegy 604 euró, vagyis csaknem 219 ezer forint személyenként. A futam utáni, 17.30 és 19 óra közötti visszautakra csúcsidős tarifa vonatkozik.

A repülés mindkét irányban tíz-tizenöt percig tart. A Lupa-tavi heliport Budapest belvárosától autóval mintegy húsz percre található, a szállodától a felszállóhelyig pedig külön közúti transzfer is kérhető. Ennek alapára irányonként 40 euró, körülbelül 14 500 forint, a prémium mercedeses fuvar pedig 100 euróba, mintegy 36 200 forintba kerül.

Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a Hungaroringen nézné a Formula–1-et. A vasárnapi futamra pedig elfogytak a normál jegyek. Aki pénteken vagy szombaton látogatna ki a Hungaroringre, még több lelátó közül választhat, de az időmérő napjára már akár 63 ezer forintot is elkérnek.

A teljes helikopter már milliós tétel lehet

Aki nem szeretne más utasokhoz alkalmazkodni, egy teljes gépet is kibérelhet. A hat utas szállítására alkalmas EC135 charterdíja irányonként 1750 eurótól, vagyis körülbelül 634 ezer forinttól indul. Teljes kihasználtság mellett ez fejenként nagyjából 106 ezer forintos költséget jelent.