Az MVM Partner kereskedői alapvetően kétféle kereskedést folytatnak, a proprietary, vagyis saját számlás kereskedés alapvetően különbözik az eszközalapú kereskedéstől. Előbbi esetében a kereskedők saját várakozásaik alapján nyitnak és zárnak pozíciót, míg az eszközalapú kereskedés keretében a termelői és a fogyasztói célra értékesített portfóliót kell optimalizálni, a nyitott pozícióit hatékonyan lekereskedni.

Mivel jellemzően az eszközalapú kereskedéshez tartozik a fogyasztási és a termelői portfóliók lekereskedése, ezért az eszközalapú kereskedelem az év minden napján 0-tól 24 óráig tartó elfoglaltság, hiszen a kereskedőknek a szállítás pillanatáig törekedniük kell az energiamérleg egyensúlyban tartására. Ebben a beosztásban a kereskedőknek munkaidőn kívül is készenlétben kell állniuk arra, hogy szolgálatba helyezzék magukat, például ha váratlanul kiesik egy erőművi kapacitás a termelésből.

Fotó: MVM Partner Zrt.

Az eszközalapú kereskedés negyedórás egységekben történik, de ha valamilyen nem tervezett kiesés történik a fogyasztói igényben vagy a termelésben, akkor a teljes magyarországi villamenergia-rendszert az azt felügyelő átviteli rendszerirányító (MAVIR) szabályozza ki az e célra lekötött kapacitásokból. Ennek költsége jelentős, ezért ezt az opciót lehetőség szerint mindenképpen el kell kerülni. Az esetleges kieséseket a villamosenergia-tőzsdén a villamosenergia-szállítás előtt több mint egy órával ki kell tudni egyenlíteni, ha ez mégsem sikerülne, akkor legkésőbb a következő negyedórára, de a pótlólagos vásárlás akár pár percen belül is végrehajtható.

A proprietary vagy saját számlás kereskedők munkája azon szűk körbe tartozik, melyben a teljesítményt napi szinten mérik, így a nap végén világosan látható, hogy az egyes kereskedők pontosan milyen eredménnyel kereskedtek. Ez olykor jókora stresszel jár, az ezzel járó mentális nyomást egyes személyiségtípúsok jobban, míg mások kevésbé tolerálják – a siker és a kudarc is gyorsan kiütközik. A magas stresszt jobban kezelő és többségében eredményes kerekedők tudnak tartósan ebben a munkakörben megmaradni.

Habár - a megfelelő IT-védelem biztosítása mellett – a munka akár egyetlen laptoppal, mobilnettel és telefonnal is elvégezhető, egyetlen ügylet, pozíciónyitás akár milliárd forintos nagyságrendű is lehet. Pontosan emiatt a kereskedőcégek igyekeznek megfelelő muknakörnyezetet kiallakítani a kereskedőik számára, akik jellemzően az egyéb irodai zajoktól elszeparálval, egyszerre több monitort is figyelemmel kísérve követvetik a a piaci történéseket.

Az energiakereskedő tevékenysége több szempontból is hasonlít a sportolókéra: a sikerhez olykor a szerencsére is szükség van, és ahogy a sportban, úgy itt sem lehet mindig nyerni, hiszen óhatatlanul előfordulnak olyan időszakok is, amikor a kereskedőnek nem megy olyan jól. A sporttal vont párhuzam a tekintetben is áll, hogy az energiakereskedők is csapatot alkotnak, és ahogy például a labdarúgás esetében, úgy itt is szükség van a kiemelkedően magas szintű teljesítményre képes kereskedőkre, de a csapatnak stabil gerincet adó megbízható tagokra is.

A kereskedett időtávok volnatkozásában sem feltétlen azonos kereskedői kvalitásokra van szükség. A rövid táv inkább a fiataloknak való a gyors reagálási kényszer, illetve a vállalt kockázat és az ebből eredő komoly stressz miatt, míg hosszabb távú termékek kereskedésénél a tapasztalat már többet érhet, ezzel együtt általánosan érvényes aranyszabály nem létezik.