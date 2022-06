Innovatív diákigazolvány új szerepben, decentralizált otthoni kertészet, a fiatalokat célzó ökotudatos, digitális, közösségi alkotóműhely, szabadulószobává alakuló városok, közösségi alapú, az okos hulladékkezelést és újrahasznosítást ösztönző alkalmazás, lemerült elektromos autóknak szóló asszisztencia-szolgáltatás – ezek mind az MVM Edison verseny idei nyertes startupjai.

A kezdeményezéseket ötlet és érett fázis szerinti kategóriákban díjazták. Az ötlet fázisban a dobogó legfelső fokára a Diverzum diákokat és márkákat összekötő platformja állhatott az idei MVM Edison startup versenyen. A második az automatizált otthoni kertészetet megvalósító MikroKert, a harmadik pedig az okos hulladékkezelésre ösztönző GreenMap csapata lett.

Az érett fázisú fejlesztések között a városnézést új szintre emelő szabadulószoba-alkalmazást, a CityRoomot találta a zsűri a legjobbnak. A második helyen a fiataloknak ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelyet létrehozó RoboKaland végzett, míg a harmadik helyezést az elektromos autók számára töltés-asszisztencia szolgáltatást biztosító Green Assistance csapata nyerte el.

Fotó: MVM Zrt.

Megoldást várnak

Az innovatív megoldások a startup közösségek fontos motorjai az MVM Csoport szerint. Ennek szellemében született meg az MVM Edison startup verseny 2016-ban, amelyet azóta minden évben megrendeznek. A pályázat az energetika, a jövő otthonai, városai, a digitális infrastruktúra, a pénzügyeket forradalmasító fintech-, illetve az ügyfélkiszolgálás és termékinnováció területéhez kapcsolódva karol fel olyan innovatív ötleteket, amelyek valós problémákra kínálnak megoldásokat, megkönnyítik a felhasználók mindennapjait, és hatékonyabbá teszik az energetikai szektor működését.

Fotó: MVM Zrt.



Szakmai zsűri választotta ki a 11 legígéretesebbet a beérkezett 186 pályázat közül, 7 csapat korai, ötlet fázisú, míg 4 csapat érett fázisú megoldása jutott a döntőbe. A döntősök a májusi megmérettetés előtt két hónapos különleges szakmai mentorprogramon vettek részt, ahol az MVM Csoport inkubátor cége, az MVM Smart Future Lab szakértői segítették őket.

Fotó: MVM Zrt.

Esély az 50 millióra

Az ítészek döntése alapján az érett és az ötlet fázis első helyezettjei 5 millió forintos fődíjat, a második és harmadik helyezettek pedig 3, illetve 1 millió forintot nyertek. A döntőben helyezést elérő csapatok emellett esélyt kapnak a legfeljebb 50 millió forint értékű, magvető befektetés elnyerésére is az MVM Smart Future Lab jóvoltából. Az MVM Edison-zsűri elnöke Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója, a testület tagja Vojtek Endre, az MVM Zrt. kereskedelmi és ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettesi senior tanácsadója, Sitányi László, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai és gazdasági vezetője, Dr. Hajnal Tamás, a Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatói tanácsadója, illetve Répássy Zsuzsanna Réka, az ittaSzezon.com alapítója.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az MVM Edison startup verseny mára nemcsak önálló márka, hanem a startup világ meghatározó szereplője. A megmérettetés 2016-os indulása óta csaknem félezer pályázat érkezett, összesen 59 döntőst mentoráltunk, és 16 nyertes csapatot ünnepelhettünk. Az elmúlt években az MVM Edison segítségével az MVM Smart Future Lab Zrt. számos projektet támogatott befektetéssel. Idén is eredeti kreatív és jövőbe mutató pályázat érkezett. A 2022-es mezőny minden eddiginél innovatívabb volt” – mondta Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója, a versenyt bíráló zsűri elnöke.

Fotó: MVM Zrt.



Az igazgató kifejtette: „A fenntartható fejlődés napjaink egyik legtöbbet emlegetett témája. Ez az MVM Csoportnál sincs másként: az energetika világában ez éppoly fontos, mint az élet egyéb területein” – elemzett Bertalan Zsolt. A vezető kiemelte: - „A rohamosan fejlődő 21. században a fenntarthatóság nehezen érhető el innováció nélkül. Stratégiánk alapja a folyamatos fejlődésre való törekvés és az ügyfélélmény növelése fenntartható, innovatív termékek és szolgáltatások bevezetésével. Az elmúlt év számos izgalmas változást hozott a vállalatcsoport életébe, mely szintén arra ösztönöz minket, hogy kutassuk az új megoldásokat, és ebbe bevonjuk a kreatív elméket – csoporton belülről és kívülről is. Az elmúlt évben számos új stratégiai együttműködést kötöttünk KFI területen egyetemekkel és kutató intézetekkel szerte az országban, közösen végzünk kutatási projekteket, továbbá rendszeresen szervezünk innovációs eseményeket, ezeken keresztül is támogatva az egyetemi innovációt és az új generációt, a tehetségeket” – mondta el.

Minél hatékonyabban

A fenntarthatóság az energetika területén igen komoly téma, nap mint nap foglalkozni kell vele a vezető szerint - az energiapazarlástól kezdve a felhasználói szokások megváltoztatásáig, az olyan fenntarthatósági kérdésekig, mint az elektromobilitás, a közlekedés vagy épp az energiatermelés kizöldítése. „Ezek mind olyan területei a munkánknak, ahol sok a tennivaló. De említhetem a meglévő erőmű-portfóliónk dekarbonizációját, a szén-dioxid-kibocsátást is. Sokat teszünk a fenntarthatóság érdekében, nem is tudnék rangsort állítani, hogy melyik a legfontosabb, és melyikre vagyok a legbüszkébb. De egyre több izgalmas kihívás merül fel az MVM tevékenysége kapcsán is. Az a célunk, hogy ezekre minél hatékonyabb, időben és pénzben is megvalósítható megoldásokat találjunk. 18 ezer kollégám van, de jobb, ha nem csak mi magunk gondolkodunk a potenciális válaszokon. Szeretnénk minél szélesebb körben lehetőséget adni másoknak is, ezért jött létre az MVM Edison rendezvényünk, amely jól definiált témakörökben keres jobbnál jobb ötleteket, ötletgazdákat. Nemcsak az a célunk, hogy felkaroljuk és sikerre vigyük őket, hanem hogy a megoldásokat alkalmazzuk és beépítsük a saját tevékenységünkbe.”

Új területeken

Bertalan Zsolt a verseny zárórendezvényén köszöntőjében elmondta, hogy a fenntartható fejlődés keretében az MVM Csoport egy új területen, a karbonmentes hidrogén előállítása és alkalmazása terén is megjelent, 2030-ra a karbonmentes hidrogénelőállítás központi szereplőjévé kíván válni. A Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesít, melynek alapkőletételére idén márciusban került sor. A fenntarthatóság jegyében részt vesznek a Zöld Busz Programban is – a Mobiliti Volánbusz Kft., a Volánbusz Zrt.-vel konzorciumban sikerrel pályázott 100 elektromos autóbusz beszerzésére, valamint az üzemeltetésükhz öszükséges töltő-infrastruktúra kiépítésére.

Az MVM Edison 2022-es döntőjének nyertes csapatai

Ötlet fázis:

Diverzum – A Diverzum csapata olyan platformot tervezett, amely exkluzív kedvezményekkel köti össze a Z generációs diákokat kedvenc márkáikkal.

MikroKert – A MikroKert víziója a mikrokertek elterjedése és az öngondoskodás népszerűsítése, decentralizált otthoni kertészet kialakítása.

GreenMap – A GreenMap olyan alkalmazás, amely a hulladékkezelést és az újrahasznosítást ösztönzi. Az app megmutatja a legközelebbi gyűjtőpontokat, odanavigál és segít a szelektálásban is.

Fotó: MVM Zrt.

Érett fázis:

CityRoom – A CityRoom csapata olyan platformot álmodott meg, amely szórakoztatóan mutat be egy-egy nagyvárost és annak látványosságait. A játék webes felületen fut.

RoboKaland – Az ötletgazdák víziója, hogy az elektronikai hulladékokból újrahasznosítsanak mindent, amit csak lehet. A RoboKaland egy ökotudatos, digitális, közösségi alkotóműhely, ahol 5-18 éveseknek tartanak szakköröket.

Green Assistance – A Green Assistance akkor nyújt segítséget, ha egy elektromos autó teljesen lemerül. A Green Assistance alkalmazásán keresztül hordozható töltőberendezést is lehet kérni.