Az Apple nem mindennapi döntésre szánta el magát: az elmúlt évek egyik legnagyobb, legátfogóbb átalakítására készül, ami legfőképpen az iPhone-t fogja érinteni – a teljes termékstratégiát, a hardverportfóliót és az Apple vállalati struktúrát. A cupertinói vállalat három egymást követő évben három teljesen új modellcsaláddal készül, miközben a korábbi, inkább óvatos fejlesztési ciklusát látványosan elhagyja. Egyszerűben fogalmazva: az új iPhone-ok akár teljesen másféle okostelefonok lehetnek, mint ahogy eddig ismertük őket.

Az Apple teljesen feje tetejére állítja stratégiáját: évente akár hat új iPhone-t dobhatnak piacra – ez még csak a kezdet / Fotó: Anadolu via AFP

Teljesen mást fog jelenteni az iPhone két év múlva, mint most

Gyakran éri kritika az Apple-t amiatt, hogy túlságosan az iPhone-ra építi bevételeit, és lemaradt a mesterséges intelligencia fejlesztésében, a vállalat most éppen a zászlóshajó termékén keresztül próbál új lendületet venni. A stratégiai irányváltás jelei már idén ősszel megmutatkoztak, amikor

elrajtolt az új iPhone Air,

valamint friss dizájnt kapott az iPhone 17 Pro modell.

Az Air szerepe különösen érdekes: a külső kommunikáció alapján ez egy új kategória, de a háttérinformációk szerint sokkal inkább technológiai kísérleti platform, mely előkészíti a terepet az első összehajtható iPhone számára. A pletykák alapján az Apple ezt 2026 őszére időzíti, míg

2027-ben már egy teljesen új csúcskategóriás modellt is piacra dobna, ívelt üvegkijelzővel és a kijelző alá rejtett kamerával.

A hardveres megújulás mellett legalább ennyire hangsúlyos a kiadási ütemterv átalakítása. Az Apple történetében nem először változik a tempó: a korai évek nyári bemutatóit 2011-ben követte az őszi időzítés, ami végül kiválóan illeszkedett a karácsonyi szezonra épített értékesítési stratégiába. A 2020-as évek közepére azonban az évenként egyszerre érkező tömegtermékek inkább tehernek bizonyultak. A beszállítói lánc túlterhelése, a marketingkampányok zsúfoltsága, valamint a 2024-es Apple Intelligence bevezetésének döcögőssége egyértelműen jelezte, hogy a modell kifulladóban van.

Mi az Apple terve az új iPhone-okkal?

2026-tól kezdve a vállalat két hullámban jelenti be a főbb iPhone-okat:

ősszel három csúcskategóriás modell érkezik – az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max és az első összehajtható iPhone –,

majd körülbelül fél évvel később követi őket az iPhone 18, az iPhone 18e és várhatóan egy frissített iPhone Air.

A cél egyszerű: egyenletesebb éves bevételi ciklus, kisebb nyomás a mérnökökön és a beszállítókon, valamint több esély a versenytársak – például a Samsung – újításaira való gyors reagálásra.