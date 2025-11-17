Deviza
EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF331.35 +0.13% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.77 -0.21% RON/HUF75.56 -0.12% CZK/HUF15.9 +0.07% EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF331.35 +0.13% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.77 -0.21% RON/HUF75.56 -0.12% CZK/HUF15.9 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33% BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elhízás
Ozempic
Wegovy
fogyasztószer
árverseny
fogyókúra
Eli Lilly
Novo Nordisk

Fogyókúra-árháború: történelmi lépést tett a dán óriás – még olcsóbb lett a súlycsökkentő sztárgyógyszer

A Novo Nordisk mindenkit meglepett: már most elérhetővé tette a 349 dolláros Wegovyt, hónapokkal a Trump-kormánnyal kötött megállapodás előtt. Az árháború új szintre lépett, a verseny pedig még soha nem volt ilyen kiélezett a fogyasztószerek gyártói között.
VG
2025.11.17, 19:05

A Novo Nordisk hónapokkal a Trump-kormánnyal kötött megállapodás előtt leviszi a Wegovy fogyasztószer árát, miközben az elhízás elleni gyógyszerek amerikai piaca soha nem látott átrendeződésen megy keresztül. A dán vállalat agresszív lépései új frontot nyitnak az Eli Lilly elleni árháborúban, és több millió beteg számára tehetik elérhetőbbé a kezelést.

fogyasztószer
A dán gyógyszergyártó óriási árcsökkentéssel törne előre a fogyasztószerpiacon, abban bízva, hogy ezzel eltiporhatja az Eli Lilly előnyét / Fotó: Sergei Gapon

A dán gyógyszergyártó hétfőn bejelentette: már most, az eredetileg januárra ígért határidő előtt 349 dollárra csökkenti a Wegovy havi készpénzes árát az Egyesült Államokban. A Reuters értesülései alapján ugyanez az ár érvényes lesz a legtöbb Ozempic-adag esetében is – kivéve a legmagasabb, 2 milligrammos dózist, amely 499 dollár marad. 

Ez látványos gyorsítás a Trump-adminisztrációval korábban megkötött megállapodáshoz képest, amely csak 2026 elejétől tette volna lehetővé a 350 dolláros árat.

Árháború a fogyasztószerek piacán

A piaci nyomás óriási. A legfőbb rivális Eli Lilly már januártól 299 dollárért adja a Zepbound legalacsonyabb dózisát, a magasabb adagok 449 dollárba kerülnek majd. A két óriás egymást licitálja túl az árversenyben, miközben a telemedicinás szolgáltatók és online patikák olcsó, de sokszor nem ellenőrzött „másolatai” is felkavarták a piacot.

A Novo azonban hétfőn tovább fokozta a tempót: bejelentett egy új, két hónapig érvényes bevezető ajánlatot is, amelyben a Wegovy és az Ozempic legalacsonyabb két adagja mindössze 199 dollárért elérhető minden új készpénzes beteg számára egészen 2026. március 31-ig.

A háttérben óriási átalakulás zajlik a Novo Nordisknál is. 

Az új vezérigazgató, Mike Doustdar augusztusi kinevezése után 9 ezer fős leépítést és teljes üzleti fordulatot hirdetett – az új árstratégia ennek a drasztikus átrendeződésnek a része.

A Trump-kormánnyal kötött alku értelmében, ha a semaglutidalapú tablettás fogyasztószerek megkapják az engedélyt, a kezdőadagok 149 dollárba kerülnek majd a kormánynak és a készpénzes vásárlóknak a TrumpRx platformon. Az injekciós készítmények (Wegovy, Ozempic és Lilly termékei) pedig 245 dolláros nettó havi áron jutnak el a Medicare- és Medicaid-programokba.

Az árháború elindult, és messze még a vége. A tét óriási: ki uralja az Egyesült Államok több tízmilliárd dolláros elhízásellenes piacát a következő évtizedben.

Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Lemondanak a dán gyógyszergyártó igazgatóságának tagjai. A Novo Nordisk főtulajdonosa új testülettel próbálja lendületbe hozni a céget, miután az eddigi igazgatósággal nem tudott zöld ágra vergődni.

 

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
818 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu