Orbán Viktornak most lett elege végleg Ursula von der Leyenből: levelet kapott a magyar miniszterelnök, alig tudta türtőztetni magát – "Pénzt kér tőlünk"
Megdöbbentő dolog, hogy amíg Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, addig ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt – erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Facebookra hétfőn feltöltött videóban.
A magyar miniszterelnök ebben elmondta, hogy
levelet kapott Ursula von der Leyentől.
Szavai szerint a levélben az Európai Bizottság elnöke azt írja, hogy az Ukrajna finanszírozásához hiányzó összeg jelentős.
És ebben a levélben pénzt kér tőlünk. Pénzt kér a tagállamoktól az elnök asszony – ismertette a levél tartalmát a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy próbálja megérteni, és igyekszik válaszolni a levélre lehetőleg még kedden, de ez „nem olyan egyszerű”.
„Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő dolog, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét – a Jóisten tudja, pontosan hova –, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt.”
Orbán Viktor szerint ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. „Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során” – mondta a miniszterelnök.
A videóhoz fűzött bejegyzésében a kormányfő azt írta: aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!
Ursula von der Leyen levele
Ursula von der Leyen leveléről a Világgazdaság már korábban beszámolt. Az Európai Bizottság elnöke szerint hamarosan vége a háborúnak, addig azonban folytatni kell Ukrajna támogatását, a terheket pedig a tagállamoknak közösen kell viselniük. „Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni” – közölte a izottság elbnöke a tagállami vezetőkkel.
Von der Leyen Ukrajna támogatását az európai emberekkel fizettetné meg
Az Európai Bizottság elnöke szerint olyan támogatási költségvetésre van szükség, amely azonnal rendelkezésre áll Ukrajna számára. Ursula von der Leyen azt is fontosnak tartja, hogy ennek a támogatásnak a terhét közösen viseljék a tagállamok. Úgy fest tehát, a bizottság elnökét az sem érdekli, hogy Ukrajna jelenleg történetének egyik legnagyobb korrupciós perével néz szembe, a tagállamok pénzét továbbra is egy korrupt országba akarja küldeni.